Austrian Airlines afirma que la inspección del vuelo desviado a Bulgaria por una "amenaza" no halló riesgos

Un avión de la aerolínea Austrian Airlines en el aeropuerto de Hamburgo, Alemania (archivo) - Davide Elias / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea Austrian Airlines ha afirmado este lunes que las inspecciones al vuelo entre Tel Aviv y Viena desviado al domingo a Bulgaria tras una "amenaza" no hallaron peligro alguno en el aparato, que continuó posteriormente su ruta desde Sofía "con todos los pasajeros a bordo".

"Podemos confirmar que el 18 de octubre se realizó una amenaza contra el vuelo OS82 entre Tel Aviv y Viena, lo que requirió una parada en Sofía", ha dicho una portavoz de la compañía en declaraciones a Europa Press. "El vuelo aterrizó de forma segura en Sofía a las 20.42 horas. Tas una inspección del aparato, los pasajeros y la tripulación, no se identificaron amenazas", ha agregado.

Así, ha detallado que a bordo del avión iban 51 pasajeros y seis tripulantes y que, horas después y tras un nuevo embarque, "el vuelo OS82 continuó su viaje desde Sofía hasta Viena, con todos los pasajeros a bordo". "La seguridad de nuestros pasajeros y nuestra tripulación es siempre nuestra máxima prioridad", ha apostillado esta portavoz.

Las declaraciones han llegado horas después del desvío del aparato a causa de la citada "amenaza", que llevó al Gobierno de Bulgaria a activar cazas MiG-29 en el marco de la misión de protección 'Air Policing', en coordinación con el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de la OTAN, situado en la base de Torrejón de Ardoz, en España.

Los aviones militares escoltaron a la aeronave comercial hasta su aterrizaje seguro en el aeropuerto Vasil Levski de Sofía, donde los equipos de emergencia y desactivación de explosivos esperaban en una zona aislada.

Este suceso ha tenido lugar después de que el pasado 30 de septiembre un avión de la compañía Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv tuviera que ser desviado a Arabia Saudí después de que el copiloto atacara al piloto con el presunto objetivo de hacerse con el control del aparato para estrellarlo en el aeropuerto de Ben Gurion, según las investigaciones de la Fiscalía de Emiratos Árabes Unidos (EAU).