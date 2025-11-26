El autor de un atropello múltiple de hinchas del Liverpool durante los festejos de mayo se declara culpable

Archivo - Despliegue de emergencia tras un atropello masivo en Liverpool, Reino Unido. - Li Ying / Xinhua News / ContactoPhoto - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Paul Doyle, autor del atropello múltiple durante las celebraciones del título de la liga inglesa en Liverpool que dejó a finales de mayo más de un centenar de heridos, se ha declarado este miércoles culpable de los cargos que se le imputan a pesar de que el pasado mes de septiembre defendió su inocencia.

El acusado, un antiguo marine de 54 años, ha sido imputado por conducción peligrosa y provocar altercados, además de múltiples cargos de intento de causar lesiones corporales graves de forma intencionada. En total son 17 los delitos que se le imputan.

Durante la última vista judicial, Doyle ha asumido su responsabilidad en los hechos en unas declaraciones que ha dado visiblemente emocionado, según informaciones recogidas por la cadena de televisión británica BBC.

El juez Andrew Menary ha indicado que es "inevitable" que la sentencia "sea larga" y le ha aconsejado "prepararse para ello". Está previsto que Doyle vuelva a presentarse ante el tribunal el 15 de diciembre para una audiencia que durará dos días.

Los cargos guardan relación con 29 de las víctimas, entre ellas dos niños, si bien al menos un centenar de personas, incluidos ocho menores, resultaron heridas cuando un vehículo embistió a una multitud en una calle del centro donde se habían reunido miles de aficionados para celebrar la victoria liguera del Liverpool FC.