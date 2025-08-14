Las autoridades chilenas detienen a un autor material del asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El equipo especializado en crimen organizado y homicidios de la Fiscalía de Chile ha confirmado este jueves la detención de un ciudadano venezolano de 30 años identificado como uno de los líderes de 'Los Piratas' y quien sería un presunto autor material del asesinato del disidente Ronald Ojeda.

"Presumimos que este sujeto regresó a nuestro país con la finalidad de rearmar a los distintos brazos de esta estructura transnacional", ha explicado en una rueda de prensa el jefe de la BIPE Antisecuestros Metropolitana, el subprefecto Hassel Barrientos.

El detenido, identificado por los medios chilenos como Alfredo José Henríquez Pineda, alias 'Gordo Alex', habría ayudado a llevar a cabo el secuestro de Ojeda y posteriormente habría huido de Chile tras el crimen en febrero de 2024, según ha explicado por su parte el fiscal a cargo de la investigación, Héctor Barros.

En total, ya hay doce detenidos implicados en el asesinato de Ojeda, cuyo cuerpo fue localizado en el interior de una maleta sepultada bajo una estructura de cemento en la comuna de Maipú, en Santiago de Chile. Barros también ha informado de que 26 personas han sido arrestadas por distintos delitos cometidos por el Tren de Aragua.

Las autoridades venezolanas arrestaron a Ojeda en abril de 2017 junto a otros militares por su presunta implicación en una supuesta conspiración, si bien pudo escapar a finales de ese mismo año desde una cárcel de Venezuela y se exilió a Chile. En 2023, el Gobierno chileno le concedió asilo político.

Caracas le acusó en 2024 de "traidor de la patria" y le señaló por participar en la conspiración conocida como 'Brazalete Blanco', que tenía como objetivo llevar a cabo un magnicidio contra el presidente del país latinoamericano, Nicolás Maduro.

Las últimas informaciones sobre Ojeda datan de febrero de 2024, cuando sujetos encapuchados que simulaban ser policías ingresaron a su domicilio. El caso involucra a una célula llamada 'Los Piratas', vinculada al Tren de Aragua, formada por casi una veintena de personas.