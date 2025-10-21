Las autoridades francesas fijan en 88 millones de euros el valor estimado de las joyas robadas en el Louvre

Fuerzas de seguridad en los alrededores del museo Louvre, después del robo de este fin de semana - Europa Press/Contacto/Vincent Isore

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La fiscal de París, Laure Beccuau, ha anunciado este martes que el valor estimado de las joyas robadas del Museo del Louvre en la capital francesa durante el fin de semana asciende a 88 millones de euros, según la valoración estimada de la propia galería.

"Esta suma es ciertamente espectacular, pero debemos recordar que este daño es económico y que no es en absoluto comparable al daño histórico causado por este robo", ha declarado durante una entrevista con la emisora francesa RTL.

Beccuau ha subrayado que "los criminales no ganarían 88 millones de euros si tuvieran la pésima idea" de "fundir" las joyas, por lo que ha esperado que "lo piensen y no destruyan estas joyas sin motivo alguno".

Horas antes, la ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, había asegurado que las medidas de seguridad el museo "funcionaron" pese al robo, si bien ha reconocido que este caso ha supuesto "una herida" para el conjunto de la cultura del país y el patrimonio común.

El robo se produjo el domingo poco después de la apertura de las puertas del museo, lo que obligó al desalojo de todos los visitantes. La pinacoteca, uno de los emblemas culturales y turísticos de Francia, también permaneció cerrada el lunes, mientras que los martes nunca suele abrir.