Las autoridades de la Franja de Gaza elevan a más de 73.380 los muertos por los ataques de Israel

Funeral masivo de un centenar de miembros de una misma familia en Gaza, que fueron asesinados por Israel. - Europa Press/Contacto/Hassan Alzaanin

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza han informado este miércoles de la muerte de 73.381 personas, además de otros 174.231 heridos, como consecuencia de la campaña militar lanzada por el Ejército de Israel sobre el enclave palestino en respuesta a los ataques de Hamás y otras milicias palestinas del 7 de octubre.

El Ministerio de Salud de Gaza ha detallado que en las últimas 24 horas han sido cuatro los palestinos que han muerto a manos de las fuerzas israelíes, si bien las cifras son mayores ya que decenas de cuerpos sin vida siguen atrapados bajo los escombros, o bien no se ha podido acceder a ellos por las restricciones de Israel.

A pesar del alto el fuego acordado por Hamás e Israel el pasado 11 de octubre de 2025 para aplicar la propuesta de paz de Estados Unidos, los ataques no han cesado y son ya 1.254 las personas muertas desde esa fecha, además de otros 4.121 heridos.

El martes tuvo lugar en Ciudad de Gaza un entierro multitudinario de hasta 112 miembros de una misma familia, después de que muchos de los cadáveres pudieran ser recuperados de entre los escombros de las casas en las que vivía en el barrio de Al Sabra, en el sur de Gaza, al que asistieron miles de personas.

"El funeral más grande de la historia palestina contemporánea", ha definido Jadou Abu Sharia, representante del clan Abu Sharia al Hasayna, recoge la agencia de noticias Wafa. En total, han sido 308 personas de esta familia las que han muerto bajo los ataques de Israel, el primero de ellos el 20 de octubre de 2023.