Las autoridades de Gaza cifran ya en más de 390 los muertos en ataques israelíes durante el alto el fuego

Imagen de archivo de un funeral de un miembro de Hamás en Gaza, a 13 de diciembre de 2025 - Europa Press/Contacto/Hasan Alzaanin

MADRID 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Salud de Gaza ha constatado que 391 palestinos han muerto en ataques israelíes desde la declaración del alto el fuego el 10 de octubre en un nuevo balance publicado este domingo que detalla nueve muertos adicionales en las últimas 24 horas.

De los nuevos fallecidos, cinco murieron el sábado, entre ellos el jefe de operaciones de las milicias de Hamás, Raad Saad, y otros cuatro fueron extraídos sin vida de los escombros de operaciones israelíes previas.

Las tareas de recuperación de cuerpos se han saldado por el momento con la extracción de 632 cadáveres durante el periodo de alto el fuego, que ha dejado además 1.06 heridos, de acuerdo con el balance publicado por el Ministerio en su página de Facebook.

En total, el Ministerio de Salud cifra en 70.663 los palestinos muertos desde el comienzo de la guerra de Gaza, el 7 de octubre de 2023, y los heridos en 171.139.