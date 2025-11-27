Gaza | Directo: última hora del conflicto, el alto el fuego y las tensiones en Oriente Próximo

Archivo - Imagen de archivo de militares del Ejército de Israel. - Azman Nobani/dpa - Archivo

MADRID 27 (EUROPA PRESS)

El Ejército de Israel ha confirmado este miércoles que los restos del último rehén entregado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) han sido identificados y corresponden a Drod Or, secuestrado cuando se encontraba en su vivienda en Beeri durante los ataques del 7 de octubre de 2023.

"Queremos compartir el dolor y la pena con su familia a medida que intentamos lograr el regreso de todos los rehenes fallecidos en el marco del acuerdo alcanzado", han indicado las Fuerzas Armadas en un comunicado.

