Directo | Última hora en Oriente Próximo: evolución del alto el fuego en Gaza y la situación en Israel

Archivo - Militares israelíes en la Franja de Gaza - FUERZAS ARMADAS DE ISRAEL - Archivo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel han informado este miércoles de que reabrirán "durante los próximos días" el paso fronterizo de Rafá para permitir "exclusivamente" la salida de palestinos desde la Franja de Gaza hacia Egipto.

El Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT), la autoridad militar israelí encargada de los territorios palestinos, ha indicado en un comunicado que esta decisión "se enmarca en el acuerdo alcanzado en octubre" para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el futuro de la Franja.

