Las autoridades de Gaza denuncian dos muertos en ataques israelíes durante las últimas 24 horas

Imagen de archivo de tareas de búsqueda en Gaza - Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Salud de Gaza, bajo la autoridad del movimiento islamista palestino Hamás, ha denunciado que los ataques israelíes de las últimas 24 horas han dejado dos nuevos fallecidos que se suma a un total de 420 muertos desde la declaración del alto el fuego del pasado 10 de octubre.

En su último balance de este domingo, el Ministerio constata que los hospitales del enclave han recibido los cuerpos sin vida de otros palestino extraído de los escombros de un nuevo edificio que ha colapsado debido a los daños causados por los bombardeos israelíes.

Esta clase de incidentes está siendo cada vez más común en el enclave porque los palestinos intentan resguardarse de las bajas temperaturas en viviendas semidestruidas a sabiendas del peligro de derrumbe.

Los hospitales del enclave han recibido además a diez heridos en los mismos ataques israelíes desde el miércoles

Hablando de totales, el Ministerio denuncia que los ataques israelíes han matado, desde el 10 de octubre, a 420 personas y herido a 1.184. Desde ese día, los servicios de rescate han recuperado los cuerpos sin vida de 684 personas.

En total, desde el estallido de la guerra de Gaza el 7 de octubre de 2023, el Ministerio de Salud tiene constancia de 71.386 muertos y 171.264 heridos.

UNICEF avisa que las fuertes lluvias están agravando aún más la crisis al aumentar las necesidades de combustible para el bombeo de aguas residuales y el drenaje de aguas pluviales; por ejemplo, la laguna de Sheij Radwan ha subido de 1,8 a 2,2 metros y requiere 7.000 litros de combustible al día para evitar desbordamientos.