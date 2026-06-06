Autoridades de Gaza denuncian que desde la tregua de octubre solo han salido 840 pacientes de la Franja

Ambulancia en la Franja de Gaza (archivo) - Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Desde la entrada en vigor del último alto el fuego pactado en la Franja de Gaza solo han salido del enclave palestino 840 pacientes pese al compromiso de Israel de facilitar la salida a 450 pacientes y familiares cada semana.

"La ocupación israelí está incumpliendo su compromiso de facilitar el movimiento de pacintes y heridos a través del paso de Rafá (...). 840 pacientes han recibido permiso para viajar desde la entrada en vigor del alto el fuego el 6 de octubre de 2025", ha indicado el Ministerio de Sanidad del Gobierno palestino, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El Ministerio recuerda que el acuerdo contemplaba la salida de 150 pacientes y familiares al día durante tres días de la semana, pero en las últimas semanas solo han salido 90 pacientes y acompañantes por semana.

Además, se han añadido 400 nuevos pacientes a la lista de espera, que supera ya los 20.000 nombres porque "la aprobación de seguridad de las autoridades ocupantes ha sido dilatada en muchos casos".

Además, las autoridades israelíes "cierran frecuentemente el paso durante breves intervalos que retrasan el proceso de viaje para pacientes y heridos".

Destaca que los pacientes incluidos en el listado para su evacuación son estudiados de forma transparente y en coordinación con la Organización Mundial de la Salud (OMS).