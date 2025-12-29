Las autoridades de Guinea cifran en el 85 por ciento la participación en las elecciones presidenciales

Un miembro del personal electoral verifica la información de un votante en Conakry, la capital de Guinea, en el marco de las elecciones presidenciales - Europa Press/Contacto/Zhang Jian

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Guinea han cifrado este domingo en el 85 por ciento la participación en las elecciones presidenciales que acoge el país, actualmente gobernado por una junta militar y cuyo líder, Mamady Doumbouya, se prevé que mantenga la jefatura del Estado africano.

La directora general de elecciones (DGE), Djénabou Touré, ha afirmado en una intervención recogida por el diario digital Ledjely que todas las comisiones han comenzado el escrutinio y que, a la hora de cierre de los colegios electorales, las 19.00 (hora local), la participación se movía en torno al 85 por ciento, lo que ha definido como un "fenómeno récord" y que se colocaría más de un punto por debajo de las cifras del referéndum constitucional votado el pasado mes de septiembre.

"Creo que Guinea está demostrando su madurez, especialmente en las elecciones. La gente está demostrando, más allá del factor humano, más allá de los problemas que puedan dividir a los guineanos, que los guineanos siempre terminan uniéndose", ha declarado, a la espera de que la entidad publique resultados preliminares.

Pese a las expectativas en torno al actual líder de la junta, el presidente del Consejo Nacional de Transición (el Parlamento de transición), Dansa Kourouma, ha pedido que, "quienquiera que sea declarado ganador de las elecciones presidenciales, que todos los guineanos lo apoyen"

"Hayan votado por él o no, él es el presidente de todos los guineanos. Y pido a todos los guineanos que apoyen a este presidente. Olvidemos nuestras diferencias. Una vez elegido el presidente, es elegido; es la elección de Dios", ha defendido en declaraciones recogidas por el portal de noticias Vision Guinée.

En esta línea, ha pedido "que no haya más disparos en Guinea, ni más gases lacrimógenos, ni más policías en las calles". "Que los guineanos puedan seguir con sus asuntos, y que los nueve candidatos, el declarado ganador, cuenten con el apoyo de todos los segmentos de la población guineana", ha agregado.

Doumbouya, quien encabezó en septiembre de 2021 el golpe de Estado que derrocó a Alpha Condé, figura como favorito para hacerse con la victoria tras la eliminación de las candidaturas de los principales opositores y en medio de críticas por su deriva autoritaria y por incumplir su promesa de no presentarse como candidato tras el periodo de transición.

Entre los aspirantes a derrotar a Doumbouya destaca el economista Abdoulaye Yero Balde, líder del Frente Democrático de Guinea (Frondeg), quien abandonó el partido de Condé en 2020 debido a su oposición a que el entonces presidente se presentara a un tercer mandato y quien figura como probable segundo en la carrera electoral.

LA CEDEAO CONSTATA "LA ALTA PARTICIPACIÓN"

Unas horas antes, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) ha afirmado en un comunicado que sus enviados a Guinea para la jornada electoral "han declarado haber observado que todos los colegios electorales visitados han abierto a la hora señalada y han constatado la alta participación, incluyendo mujeres y jóvenes".

En declaraciones a la prensa tras estas visitas, el jefe de la misión de observadores, Abdoulie Janneh, ha destacado "la importancia de este paso crucial hacia el restablecimiento del orden constitucional y democrático" en Guinea y ha expresado "su deseo de que la votación se desarrollara en buenas condiciones", según el propio documento.