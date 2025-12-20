Las autoridades iraníes anuncian la ejecución de un hombre condenado por espiar para Israel

Archivo - Imagen de archivo de las fuerzas Basij de Irán durante un desfile militar - Europa Press/Contacto/Sepahnews - Archivo

MADRID 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoriades judiciales iraníes han confirmado la ejecución este sábado de un individuo condenado por espiar para Israel, según ha anunciado la agencia iraní Mizan, considerada a todos los efectos el órgano de comunicación del Poder Judicial iraní.

El individuo, identificado como Aqil Keshavarz, fue arrestado en mayo cuando estaba tomando fotos de una base militar en la ciudad iraní de Urmía, en el noroeste del país, y donde finalmente ha sido ejecutado el condenado.

"Al revisar su teléfono móvil, se descubrió un mensaje del régimen israelí y a una persona con el nombre de usuario 'Osher', lo que reforzó las sospechas sobre su conexión con el mencionado régimen", según la declaración de la agencia.

Durante un registro del hotel donde se alojaba, las fuerzas de seguridad iraníes descubrieron "un cuaderno codificado con los nombres y direcciones de algunas agencias de seguridad", un hallazgo que terminó por certificar su arresto.

Según las investigaciones y declaraciones del acusado, citadas por Mizan, "había llevado a cabo más de 200 misiones para el servicio de inteligencia israelí hasta su arresto" en las ciudades de Teherán, Isfahán, Urmía y Shahroud.

"La sentencia se cumplió esta mañana (sábado 19 de diciembre de 2021) tras su aprobación por el Tribunal Supremo", confirma la agencia.

Desde los ataques israelíes contra instalaciones nucleares y otras instalaciones estratégicas iraníes en junio, así como los asesinatos selectivos de varios generales y expertos nucleares iraníes, las autoriades iraníes han detenido a numerosas personas sospechosas de espiar para Israel. Según estimaciones de la agencia dpa, al menos 10 personas han sido ejecutadas en estos términos.

Grupos de Derechos Humanos llevan criticando desde hace tiempo el uso extensivo de la pena de muerte en Irán, acusando a las autoridades de utilizar las ejecuciones para intimidar a la disidencia. Casi 1.000 personas fueron ejecutadas en el país el año pasado, según Naciones Unidas.