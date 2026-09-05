Las autoridades de Lugansk denuncian cinco muertos en ataques ucranianos

Ataque del Ejército ucraniano en Lugansk. - Danil Derkayev / Zuma Press / Europa Press / Conta
MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades de Lugansk, región ocupada por Rusia, han denunciado este sábado que una oleada de ataques ucranianos han dejado cinco muertos y cinco heridos en la zona.
Según ha señalado el gobernador prorruso de la región, Leonid Pasechnik, el ataque ucraniano en la localidad de Brianka contra un automóvil se ha saldado con una joven de 23 años y su madre de 63 muertas.
Otros ataques con dron en Lugansk, han dejado otro muerto de 35 años, mientras que un conductor de un tractor en Lisichansk, de 29 años, ha fallecido por la explosión de una mina.
En el distrito municipal de Krasnodon, un ataque que ha provocado varias explosiones dejó una víctima mortal 14 años, con otro menor de 13 años que resultó herido.