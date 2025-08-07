Las autoridades prorrusas de Zaporiyia condenan a 18 años de prisión a una mujer por preparar un atentado contra el FSB

Archivo - Imagen de archivo de un ataque en Zaporiyia - Dmytro Smolienko / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de la provincia ucraniana de Zaporiyia, que se encuentra en gran parte bajo control ruso, ha condenado este jueves a 18 años de prisión a una mujer por colaborar con la Inteligencia de Ucrania y preparar un atentado terrorista contra el edificio del Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia en la ciudad de Melitopol.

La condenada, identificada como Daria Kulik, también tendrá que pagar una multa de 600.000 rublos (alrededor de 6.500 euros). El tribunal le ha declarado culpable de participación en actividades de una comunidad terrorista, preparación deliberada de un delito e intento de delito, preparación de un acto terrorista, alta traición y adquisición, transferencia, venta, almacenamiento y transporte de artefactos explosivos.

Según la investigación, en julio de 2023 una persona desconocida contactó con la acusada, a través de una tercera persona, y se presentó como empleada del Servicio de Seguridad de Ucrania. Kulik se ofreció a ayudar recopilando y enviando información sobre el despliegue en Melitopol de militares rusos.

Tras ello, emitió un recibo de cooperación y lo envió a un chat secreto. Posteriormente, fotografió el edificio del FSB en Melitopol, entregó las imágenes y adquirió componentes para fabricar cócteles molotov. Además, consiguió un escondite para almacenarlos y negoció la transferencia de armas a "otros miembros del grupo terrorista".

Las autoridades, que han indicado que las acciones se llevaron a cabo siguiendo instrucciones recibidas a través de un representante de los servicios especiales ucranianos, han señalado que "la actividad delictiva de Kulik se extendió de julio a septiembre de 2023 y fue desmantelada durante una operación especial", según ha podido saber la agencia de noticias rusa TASS.