Las autoridades rusas de Crimea denuncian ataques ucranianos que dejan "temporalmente" sin luz a Sebastopol

Archivo - Impacto de un dron contra un autobús. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Dmitry Yagodkin - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ciudad crimea de Sebastopol ha sufrido en la noche de este domingo un apagón tras, según han denunciado las autoridades rusas, ataques ucranianos perpetrados contra infraestructuras energéticas ubicadas a las afueras de esa misma urbe.

"Como consecuencia de un ataque enemigo contra las infraestructuras energéticas en las afueras de Sebastopol, nuestra ciudad se encuentra temporalmente sin suministro eléctrico", ha informado el gobernador ruso de Sebastopol --bajo control ruso desde 2014--, Mijaíl Razvozaev.

Por el momento, ha sido establecido un "régimen especial" en las instalaciones, mientras que los servicios públicos han pasado a funcionar con sistemas de energía de reserva.

Ante esta coyuntura, Razvozaev ha recomendado ahorrar batería en los teléfonos, utilizar los dispositivos "solo para comunicaciones de emergencia", desactivar las aplicaciones en segundo plano y bajar el brillo de la pantalla.

"No sobrecarguéis la red eléctrica. Cuando vuelva la luz, no encendáis todos los electrodomésticos a la vez", ha insistido el gobernador.