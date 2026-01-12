Las autoridades de Yemen reconocidas internacionalmente ordenan el cierre de cárceles "ilegales" en zonas "liberadas"

Archivo - Imagen de archivo del presidente del Consejo Presidencial de Liderazgo, Rashad al Alimi, quien encabeza el principal orgnaismo de las autoridades de Yemen reconocidas internacionalmente - Europa Press/Contacto/Niyi Fote - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Presidencial de Liderazgo de Yemen, que encabeza las autoridades reconocidas internacionalmente en el país, ha ordenado este lunes el cierre de "todas las cárceles ilegales" en las gobernaciones en las que ha recuperado el control en los últimos días tras la retirada de los separatistas.

El presidente, Rashad al Alimi, ha dispuesto "el cierre de todas las cárceles y centros de detención ilegal en las provincias liberadas, y la liberación inmediata de las personas detenidas al margen de la ley, como parte de una estrategia más amplia que restablezca el respeto a la soberanía del Estado y los Derechos Humanos".

Para ello, ha encargado a las autoridades militares y de seguridad, en coordinación con la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, la identificación de los centros de detención ilegal en las provincias de Adén, Lahj y Al Dhale, reza un comunicado publicado en su página web.

Asimismo, ha solicitado el desarrollo de un "plan urgente para su cierre y garantizar que los detenidos sean trasladados a instalaciones oficiales sujetas a la ley, o liberados si no se presentan cargos legales en su contra".

Esta orden constituye una declaración de intenciones de las autoridades reconocidas internacionalmente sobre la soberanía estatal, en el marco de un esfuerzo deliberado por exponer las violaciones de Derechos Humanos atribuidas a fuerzas alineadas con Emiratos Árabes Unidos.

Esta medida llega después de que una delegación de los separatistas del Consejo de Transición del Sur (CTS) anunciara la disolución del organismo tras la ofensiva lanzada en diciembre de 2025 en varias provincias yemeníes, si bien esta declaración fue rechazada inmediatamente por la organización desde Adén, bajo sospechas de que podría haber sido publicada "bajo coerción".