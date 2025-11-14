Azerbaiyán convoca al embajador ruso para protestar por el ataque que dañó su Embajada en Kiev (Ucrania)

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Azerbaiyán ha convocado este viernes al embajador de Rusia, Mijail Yevdokimov, para presentar una "enérgica protesta" por la caída de un misil en la Embajada azerí en Kiev, como consecuencia de la oleada de ataques contra la capital de Ucrania, en el marco de la invasión rusa.

El Ministerio de Exteriores de Azerbaiyán le ha presentado una nota verbal "por la caída de un misil tipo Iskander sobre el territorio" de la legación diplomática "como consecuencia de los ataques con misiles y drones contra Kiev sobre la 1.00 horas (hora local), según reza un comunicado.

La cartera ha informado a Yevdokimov que la explosión ha provocado la destrucción total de parte del muro perimetral de la Embajada, daños a estructuras, vehículos de servicio, al edificio administrativo y a la sección consular, así como graves daños al recinto de la misión, si bien ha descartado que el ataque haya causado víctimas.

"Este tipo de ataques con misiles, que contravienen las normas y los principios del Derecho Internacional, ya han ocurrido antes", ha recordado Bakú, indicando que en marzo de 2022 el edificio administrativo del Consulado de Azerbaiyán en Járkov "sufrió graves daños y el vehículo oficial quedó inutilizado", en enero de 2024 se formó un cráter de tres metros de diámetros a 35 pasos del edificio de la Embajada y se descubrió un artefacto explosivo sin detonar.

Este mismo verano, en agosto, varios edificios de la Embajada, incluida la residencia del embajador, resultaron dañados en otro ataque aéreo realizado a 50 metros. Ese mismo mes, varios empleados de la empresa azerí SOCAR resultaron heridos por varios ataques contra un depósito de petróleo en la región ucraniana de Odesa.

"Todos estos hechos suscitan dudas sobre la naturaleza deliberada de los ataques con misiles", ha criticado Exteriores, que ha hecho hincapié en que "tales ataques" son "inaceptables y ha solicitado a Moscú que "llevara a cabo una investigación exhaustiva del asunto y proporcionara una explicación detallada".