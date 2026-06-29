Azerbaiyán pide a Israel que "reconsidere" su decisión de reconocer oficialmente el genocidio armenio

Archivo - Bandera de Azerbaiyán en la capital, Bakú (archivo) - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Azerbaiyán ha expresado este lunes su "gran preocupación" por la decisión de Israel de reconocer oficialmente el genocidio armenio y ha pedido a las autoridades israelíes que "reconsideren su decisión", adoptada en medio del aumento de las tensiones con Turquía, que ya ha criticado con dureza este paso por parte de Israel.

"La decisión del Gobierno israelí con respecto al llamado 'genocidio armenio' es motivo de grave preocupación", ha dicho el Ministerio de Exteriores azerí, que ha afirmado que "la distorsión de los hechos históricos que rodean los acontecimientos de 1915 y la reducción de una cuestión histórica compleja a una decisión política sin una base jurídica o académica sólida, son inaceptables".

Así, Azerbaiyán --uno de los principales aliados de Turquía en la región-- ha recalcado que "este tipo de acciones no contribuyen a la reconciliación o el entendimiento mutuo, sino que profundizan las divisiones existentes y socavan los esfuerzos para lograr una paz y una estabilidad duraderas en la región".

"Pedimos al Gobierno israelí que reconsidere esta decisión", ha resaltado a través de un comunicado, al tiempo que ha hecho hincapié en que "Azerbaiyán sigue firmemente comprometido con respetar la verdad histórica, los principios del Derecho Internacional, y promover una paz y una estabilidad duraderas en la región".

El comunicado ha sido publicado después de que el Gobierno de Israel aprobara el domingo la propuesta presentada por su ministro de Exteriores, Gideon Saar, para reconocer de manera oficial el genocidio armenio, que Turquía nunca ha reconocido específicamente como tal.

En respuesta, el Ejecutivo de Turquía criticó la decisión y afirmó que Israel busca "encubrir sus propios crímenes" con esta "decisión política", antes de acusar a las autoridades israelíes de "oprimir de forma sistemática al pueblo palestino ante los ojos del mundo entero".

Turquía no niega que las masacres de civiles armenios ocurrieran, pero no admite que se tratase de un genocidio, y arguye que las muertes no fueron resultado de un plan de exterminio masivo dispuesto por el Estado otomano, sino que se debieron a las luchas interétnicas, las enfermedades y el hambre durante el confuso periodo de la Primera Guerra Mundial.

Sin embargo, es generalmente reconocido como el primer genocidio sistemático de la Edad Moderna y es el segundo caso más estudiado, por detrás del Holocausto judío. Turquía y Armenia están ahora sumidas en un proceso de normalización de relaciones, en el marco de un impulso desde Ereván que incluye además la búsqueda de la paz con Azerbaiyán tras su derrota en Nagorno Karabaj en 2023.