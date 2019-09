Bachelet denuncia que las políticas de EEUU y México ponen en un "creciente riesgo" a los migrantes

Publicado 09/09/2019 11:26:46 CET

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha expresado este lunes su preocupación por las políticas migratorias implementadas por Estados Unidos, México y algunos países centroamericanos porque están poniendo en un "creciente riesgo" a los migrantes, especialmente a los niños.

"Me preocupa que las políticas implementadas actualmente en Estados Unidos, México y algunos países centroamericanos están poniendo a los migrantes en un creciente riesgo de sufrir violaciones y abusos de los Derechos Humanos", ha dicho Bachelet en su discurso de apertura de la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En concreto, ha manifestado especial preocupación por la situación de los niños migrantes, que "siguen siendo detenidos en centros tanto en Estados Unidos como en México, contraviniendo el mejor interés del menor", a pesar de que "es un principio fundamental del Derecho Internacional".

La ex presidenta chilena ha cargado específicamente contra Estados Unidos, "una nación construida a partir de su bienvenida a los migrantes" donde "una serie de medidas recientes están reduciendo drásticamente la protección a las familias migrantes".

También ha criticado los "acuerdos para 'devolver' a la gente". Este año, al menos 35.000 solicitantes de asilo han sido obligados a retroceder a México para esperar allí la resolución de sus casos en Estados Unidos, según la ONU. La oficina de Bachelet ha documentado un aumento en las detenciones y deportaciones de migrantes, así como un "uso excesivo de la fuerza" y negación del acceso a servicios y asistencia.

"Los acuerdos para 'devolver' a la gente a este y otros países no pueden ser considerados legales si los Derechos Humanos y las normas de refugio no son respetados, incluido el principio de no devolución y las garantías de una análisis individualizado, el mejor interés del menor y el debido proceso", ha subrayado.

Bachelet ha llamado la atención sobre la política estadounidense de separar a los niños migrantes de sus padres, que con la perspectiva de una nueva norma podrían quedar detenidos indefinidamente en base únicamente a su estatus administrativo: "Nada puede justificar infligir un trauma tan profundo sobre cualquier niño".

La jefa de Derechos Humanos de la ONU ha advertido de que "las llamadas políticas de 'tolerancia cero' no cortarán de raíz los factores que empujan a la gente a salir" de su país, entre los que ha mencionado "el profundo sufrimiento social y económico, incluido como resultado del cambio climático, así como la inseguridad y la corrupción.