Al Baghdadi sufriría movilidad reducida a causa de las heridas sufridas en un bombardeo, según Irak

Actualizado 14/02/2018 11:05:33 CET

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del grupo yihadista Estado Islámico, Abú Bakr al Baghdadi, estaría vivo, si bien sufriría movilidad reducida tras resultar herido de gravedad a causa de un bombardeo, según una célula de Inteligencia del Ministerio del Interior de Irak.

"Abú Bakr al Baghdadi resultó herido en una de nuestras operaciones en julio de 2017. Resultó herido y fue trasladado a un hospital. Sigue sufriendo a causa de la herida", ha dicho el director de la Célula de Inteligencia Falcon, Abú Alí al Basri.

Así, ha detallado que el líder de Estado Islámico "resultó herido en un bombardeo ruso contra una reunión del grupo en Siria", agregando que no puede dar más información porque tendría "un impacto negativo".

Al Basri ha señalado que las heridas sufridas impiden a Al Baghdadi moverse sin ayuda, según ha informado el portal local de noticias Alghad Press.

El portavoz del Mando de Operaciones Conjuntas de Irak, Yahya Rasul, afirmó en diciembre que Al Baghdadi seguía vivo y se esconde en la zona fronteriza entre Irak y Siria.

"Al Baghdadi no está muerto y sigue desplazándose en las zonas desérticas de la frontera entre Irak y Siria", dijo, recalcando que "según información de Inteligencia, se desplaza entre Qaim y la ciudad siria de Al Bukamal".

Fuentes oficiales rusas afirmaron en junio que era "altamente probable" que Al Baghdadi hubiera muerto en un bombardeo llevado a cabo un mes antes por sus Fuerzas Aéreas en los alrededores de la ciudad siria de Raqqa.

El ataque en cuestión se saldó con la muerte de destacados dirigentes de la organización, aunque ningún Gobierno ha sido capaz de verificar al cien por cien los detalles sobre la situación de Al Baghdadi.

Sin embargo, el comandante de las fuerzas estadounidenses y de la coalición en Irak y Siria, Stephen Townsend, dijo el 31 de agosto que Al Baghdadi podría seguir con vida.

"¿Creo que esta vivo? Sí. ¿Por qué? Porque no he visto pruebas convincentes, de Inteligencia o de otras fuentes (...) sobre que está muerto. Por ello, creo que está vivo", manifestó, agregando que "hay algunos indicadores en canales de Inteligencia (que indican) que está vivo".

Townsend reconoció "no tener ninguna pista" acerca del paradero de Al Baghdadi. "Podría estar en cualquier parte del mundo, por lo que sé", apuntó, matizando que cree que "está en alguna parte de Irak y Siria" y más concretamente "probablemente en el valle del Éufrates".

"Es una suposición educada (...) No está en Mosul, no está en Tal Afar y no creo que siga en Raqqa. Reduciendo la lista de posibles lugares en los que podría estar, concluyo que podría estar en algún lugar del valle del Éufrates", sostuvo.

Así, recalcó que la coalición internacional "le busca todos los días", afirmando que "estaría feliz si se capturara a Al Baghdadi, e igualmente feliz si se le matara".

"No creo que esté muerto. Cuando le encontremos, creo que probablemente simplemente intentará suicidarse, así que probablemente no merece la pena todo el problema de intentar capturarle. Esa es mi opinión personal", remachó.

Al Baghdadi, que el 29 de junio de 2014 se autoproclamó 'califa' desde la ciudad iraquí de Mosul, ya ha sido dado por muerto en otras ocasiones, sin que Estado Islámico haya confirmado nunca este extremo.