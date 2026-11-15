Bahréin denuncia nuevos ataques con drones iraníes y responsabiliza a Teherán de su consecuencias

Archivo - Bandera de Bahréin - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Bahréin han "condenado enérgicamente" este domingo una nueva incursión de drones israelíes en su territorio y, si bien asegura que la amenaza ha sido neutralizada por sus sistemas de defensa aérea antes de que alcanzara sus objetivos ha responsabilizado plenamente a Irán de los ataques y de sus posibles consecuencias.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Exteriores, la ofensiva de este domingo llega apenas dos días después de otro ataque similar, perpetrado durante la madrugada de este viernes, en el que fueron interceptados dos drones procedentes de Irán. La Guardia Revolucionaria iraní ha reivindicado expresamente la autoría de ambas operaciones.

Las Fuerzas de Defensa de Baréin han destacado su capacidad de respuesta y preparación ante estas amenazas, mientras las autoridades han activado nuevamente los sistemas de alerta durante la mañana de este domingo, instando a la población a buscar refugio. Desde el Ministerio del Interior se ha pedido a los ciudadanos y residentes "mantener la calma, dirigirse al lugar seguro más cercano y seguir las noticias solo a través de los canales oficiales".

Manama considera que estas operaciones representan una violación de su soberanía e integridad territorial, así como de la resolución 2817 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que condena los ataques iraníes contra Bahréin y otros países vecinos, y exige u cese inmediato. Asimismo, ha advertido de que estas agresiones ponen en peligro a la población civil, dificultan los esfuerzos de desescalada y amenazan la estabilidad regional.

BARÉIN REIVINDICA SU DERECHO A LA LEGÍTIMA DEFENSA

El Ejecutivo bareiní ha rechazado también las justificaciones presentadas por la Guardia Revolucionaria iraní y ha subrayado que "ningún pretexto justifica la agresión contra la soberanía e integridad territorial de los Estados".

En este sentido, ha defendido la libertad de navegación y tránsito marítimo y aéreo por los estrechos internacionales, al considerar que constituye un derecho protegido por el Derecho Internacional.

Baréin ha reivindicado, además, su derecho a ejercer la legítima defensa, tanto individual como colectivamente, conforme al artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Para ello, ha reiterado su coordinación con los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), en virtud del acuerdo de defensa conjunta, que contempla que una agresión contra cualquiera de sus miembros constituye un ataque contra todos.

Como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, el Reino ha reclamado al organismo la condena de estos ataques y medidas "firmes" para garantizar el cumplimiento de la resolución 2817, así como el fin de la agresiones, las amenazas y el apoyo iraní a grupos interpuestos en la región.

Así la cosas, el Ministerio de Exteriores ha advertido de que la seguridad del país "es una línea roja" y su soberanía "es innegociable", al tiempo que ha reiterado el compromiso de Baréin con la buena vecindad, la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados y la estabilidad del golfo Pérsico.

Los nuevos incidentes se producen en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos e Irán, tras ocho meses de conflicto, en un contexto en el que Teherán ha impuesto restricciones al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, vía estratégica para el suministro energético mundial, mientras Washington mantiene un bloqueo naval sobre los puertos iraníes.