Bahréin detiene a cuatro personas por supuesto espionaje para la Guardia Revolucionaria de Irán

Archivo - Bandera de Bahréin. Imagen de archivo - FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Investigación Criminal y Ciencias Forenses de Bahréin ha arrestado este miércoles a cuatro ciudadanos bahreiníes por su supuesta implicación en "actividades de espionaje" para la Guardia Revolucionaria iraní, en medio de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado febrero, respondiendo el país centroasiático con ataques intereses estadounidenses en la región.

Además de los cuatro detenidos, tres de ellos varones y una mujer de 25, 34, 36 y 22 años, ha sido identificada una quinta persona que "se encuentra en libertad en el extranjero", según ha explicado el Ministerio de Interior de Bahréin en un comunicado.

Las pesquisas realizadas por las autoridades del país han revelado que el primer detenido, "siguiendo instrucciones de la organización y con la ayuda de otras personas" utilizó equipos fotográficos "de alta resolución" para fotografiar y registrar las coordenadas de lugares "vitales" e "importantes" en Bahréin.

Posteriormente, esa información era transmitida a la Guardia Revolucionaria de Irán a través de un "software cifrado", según ha agregado el Ministerio del Interior bahreiní en el referido comunicado en el que, ha añadido, ya han sido abiertos los correspondientes cauces legales, mientras que los engrilletados han pasado a disposición de la Fiscalía.