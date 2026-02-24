Los bálticos reafirman su compromiso con la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski - Europa Press/Contacto/Danylo Antoniuk

Kiev y ocho países del Báltico han reafirmado este martes su "firme compromiso con la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania" cuatro años después de que Rusia lanzara su invasión militar "ilegal e injustificada a gran escala" sobre el territorio ucraniano.

"Condenamos inequívocamente la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y pedimos a Rusia que ponga fin a su invasión ilegal y acuerde un alto el fuego inmediatamente", han señalado en un comunicado conjunto los líderes de Estonia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega y Suecia.

Los líderes bálticos han expresado sus "profundas condolencias a todos los afectados por la guerra", incluyendo familiares de muertos y heridos, mientras que también han apoyado "todos los esfuerzos" encaminados a lograr "una paz justa y duradera en Ucrania".

"Cualquier acuerdo de paz futuro debe estar firmemente arraigado en el Derecho Internacional. No puede recompensar la agresión, legitimar el cambio de fronteras mediante el uso de la fuerza o dejar a Ucrania vulnerable ante amenazas militares renovadas", han dicho.

En este sentido, han asegurado que Kiev "sigue demostrando su voluntad de negociar la paz" frente a una Rusia que sigue paralizando el proceso. "Una paz justa y duradera requiere garantías de seguridad creíbles y legalmente vinculantes para Ucrania a fin de disuadir de futuras agresiones y garantizar una estabilidad duradera en toda Europa", han reiterado.

Por otro lado, han aplaudido la "importante labor de la Coalición de los Dispuestos a este respecto". "La seguridad de Ucrania está intrínsecamente vinculada a la seguridad euroatlántica, y cada nación tiene derecho a elegir su propio futuro", han aseverado.

De la misma forma, han indicado que seguirán ejerciendo "la máxima presión sobre Rusia, incluso a través de sanciones y contrarrestando a la flota en la sombra", y que seguirán "prestando asistencia militar a Ucrania", además de contribuir a los esfuerzos de recuperación y reconstrucción del país.

"Apoyaremos a Ucrania en su camino irreversible hacia la plena integración europea y euroatlántica, incluida la membresía en la UE y la OTAN. Una Ucrania fuerte, independiente y democrática es vital para la seguridad y estabilidad de la zona euroatlántica", han subrayado.