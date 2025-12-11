Bangladesh fija el 12 de febrero como fecha para la celebración de las elecciones tras la transición

Archivo - Mohamed Yunus, jefe del Gobierno de transición de Bangladesh. - UIMP - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de transición de Bangladesh han fijado este jueves el 12 de febrero como fecha para la celebración de las elecciones, que pondrán fin al periodo del premio Nobel de la Paz Mohamed Yunus como primer ministro interino del país, cargo que ocupa desde la caída del Gobierno de la ex primer ministra Sheij Hasina.

Está previsto que los comicios se celebren el mismo día que el referéndum sobre la recién acordada Carta de Julio, una ambiciosa reforma política integral impulsada por las autoridades de transición, tal y como ha informado el jefe de la Comisión Electoral de Bangladesh, Nasir Uddin.

Yunus ha aprovechado la ocasión para recalcar que estas elecciones son "una oportunidad histórica para construir un nuevo Bangladesh después de la gran revuelta estudiantil" del verano del año pasado, que llevó al exilio a Hasina, ahora condenada a muerte por cometer crímenes contra la Humanidad en relación con la violencia y la represión durante las manifestaciones, según informaciones del diario 'The Daily Star'.

El pasado mes de noviembre, explicó que la consulta constará de una pregunta sobre dicha reforma, la cual estará dividida en cuatro partes. Entre las medidas se encuentran la introducción de un Parlamento bicameral, la prevención del delito de abuso de poder y el fortalecimiento de la independencia judicial, entre otros.

La consulta saldrá adelante a pesar de las diferencias entre diferentes partidos: el Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP) insiste en que ambas votaciones tengan lugar en una misma fecha, mientras que el islamista Jamaat-e-Islami aboga por celebrar primero el referéndum.

La Carta de Julio fue firmada en octubre por 17 de los 25 partidos más importantes de Bangladesh en un evento que Yunus aplaudió y destacó como el inicio de "un nuevo país" y un símbolo de "unidad".