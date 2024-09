Barnier asegura que "la próxima semana" se conocerá el nuevo Gobierno francés

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Francia, Michel Barnier, ha anunciado que "la próxima semana" se conocerá la composición del nuevo Gobierno, tras un proceso de contactos marcado por el rechazo frontal de la izquierda y en el que la ultraderecha ha dado a entender que está dispuesta a respaldar al futuro gabinete.

"Escucho a todo el mundo. Me he reunido con la mayor parte de los presidentes de los grupos" políticos", ha dicho Barnier en declaraciones a los medios a su llegada a unos cursos organizados por Horizons, el partido del ex primer ministro Edouard Philippe.

El excomisario europeo ha dicho que se rodeará de personas "competentes y motivadas", sin entrar en detalles en cuanto a su posible procedencia política, y ha defendido los trabajos "serios" y "metódicos" llevados a cabo durante estos últimos días.

Barnier, miembro de Los Republicanos, fue nombrado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tras un largo proceso de consultas en el que el jefe de Estado descartó designar como primer ministro a alguna figura procedente del Nuevo Frente Popular (NFP) de izquierdas, pese a su victoria en las elecciones legislativa de noviembre.

Macron alegó que ningún candidato de izquierdas contaría con el respaldo de la Asamblea Nacional, si bien ya está claro a estas alturas que Barnier se enfrentará a una moción de censura nada más arrancar la nueva era, respaldada entre otros por el Partido Socialista o La Francia Insumisa (LFI).

En el aire aún queda la posición de Agrupación Nacional, la formación de Marine Le Pen y Jordan Bardella, ya que ambos han planteado que todo dependerá de las propuestas políticas que ofrezca Barnier, por ejemplo en materia de inmigración y seguridad.