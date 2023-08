Bazoum, detenido por la junta golpista de Níger bajo condiciones "inhumanas", expuesto al calor y sin agua o comida

El depuesto presidente de Níger ha perdido 5 kilos, según ha denunciado su hija



MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El depuesto presidente de Níger, Mohamed Bazoum, permanece detenido junto con su esposa e hijo en el palacio presidencial de la capital, Niamey, en unas condiciones "inhumanas", expuesto al calor y sin contar con acceso a agua o comida, lo que ha despertado grandes preocupaciones ante su progresivo deterioro de salud.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha advertido este mismo viernes de que el edificio en el que permanece detenido "arbitrariamente" el depuesto presidente nigerino no tiene ni agua potable ni electricidad.

"Informes fidedignos que he recibido indican que sus condiciones de detención podrían constituir un trato inhumano y degradante, en violación del Derecho Internacional", ha aseverado en un comunicado, agregando que Bazoum y su familia tampoco tienen acceso a medicación.

En los últimos días, varias organizaciones internacionales, entre las que destaca Human Right Watch (HRW), y gobiernos de países occidentales, como Estados Unidos, se han pronunciado en contra de las acciones de la junta golpista y han expresado preocupación por el deterioro de salud de Bazoum ante las altas temperaturas en el país.

BAZOUM HA PERDIDO CINCO KILOS

En una entrevista con el diario 'The Guardian', la hija del presidente, Zazia Bazoum, quien se encuentra actualmente en Francia, ha denunciado que tanto su madre como su padre han perdido 5 kilos respectivamente, mientras que su hermano Salem, que tiene 22 años, ha perdido diez por la falta de comida.

"No tienen carne ni verduras frescas, pero tienen arroz y pasta y ahora eso es lo único que comen, que no es bueno para su salud (...) No tienen agua limpia para beber y el gas para cocinar se terminará pronto también", ha expresado.

La hija de Bazoum también ha corroborado los informes de HRW de que la junta --liderada por el general nigerino Abdourahmane Tchiani, antiguo jefe de la Guardia Presidencial--, ha impedido a personal médico el acceso al palacio, pese a que Salem necesita recibir tratamiento por una afección cardíaca.

Asimismo, ha resaltado que la falta de electricidad en el edificio debido en parte a los cortes impuestos por la vecina Nigeria es un movimiento "intencionado" de sus captores para "ejercer presión" en su contra, ya que en otros puntos de la capital hay energía.

Ante la posibilidad de que Tchiani libere a su padre, Bazoum se ha mostrado escéptica: "A lo mejor dejan marchar a mi hermano y a mi madre, pero no creo que dejen ir a mi padre", ha sentenciado, dejando claro que las acciones de la junta son "una tortura".

AMENAZAS DE MUERTE DE LA JUNTA

Al deterioro de su salud se suman también las amenazas de muerte de la junta militar, que ha asegurado que si la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) interviene militarmente en el país no podrá garantizar la vida del presidente, unas declaraciones que ya han sido condenadas por el portavoz adjunto del secretario general de la ONU, Farhan Haq.

La CEDEAO acordó en la víspera la activación "inmediata" de una fuerza regional con vistas a una posible intervención militar en Níger para recuperar el "orden constitucional" tras el golpe de Estado perpetrado el pasado 26 de julio.

Pese al ultimátum de la organización regional, que había hecho un llamamiento a la junta para resolver el conflicto por vía diplomática y había pedido la restitución de Bazoum, El Consejo Nacional para la Salvaguarda de la Patria (CNSP) se ha consolidado en el poder con el nombramiento de altos cargos.