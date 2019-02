Bellingcat asegura haber desvelado la identidad de un tercer acusado del ataque contra Skripal en Salisbury

Publicado 14/02/2019 20:09:55 CET

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La red Bellingcat ha asegurado este jueves que sus investigaciones en torno al ataque en marzo con agente nervioso contra el antiguo espía ruso Sergei Skripal en Salisbury revelan que el tercer implicado en el mismo es un agente de la Inteligencia militar rusa llamado Denis Sergiv.

En un comunicado en su página web, ha señalado que "ahora puede revelar que la verdadera identidad de este oficial del FRU, que operó internacionalmente con el alias de Sergei Fedotov" es Sergiv.

Asimismo, ha manifestado que este hombre "viajó en múltiples ocasiones a Bulgaria en 2015, incluido un viaje días antes de que un traficante de armas y su hijo fueran envenenados con una sustancia aún no especificada.

El jefe de la Fiscalía búlgara, Sotir Tsatsarov, explicó el lunes que Fedotov, señalado por el portal informativo ruso Fontaka como uno de los sospechosos del ataque de Salisbury, visitó Bulgaria tres veces en 2015. En abril de ese año, el traficante local Emilian Gebrev fue intoxicado.

Tsatsarov no dio detalles sobre los motivos por los que considera a Fedotov sospechoso en el caso, aunque sí ha admitido que un laboratorio finlandés no pudo identificar la sustancia utilizada contra Gebrev --que al igual que Skripal también sobrevivió-- y los análisis de orina no detectaron ninguna sustancia incluida en la 'lista negra' internacional.

La embajadora de Reino Unido en Bulgaria, Emma Hopkins, ha confirmado una "estrecha alianza" entre los dos países y un equipo conjunto para examinar los hechos y determinar si efectivamente hay un vínculo entre ambos casos.

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, aseguró el 5 de septiembre que los dos ciudadanos rusos imputados por el intento de asesinato de Skripal y su hija --Ruslan Boshirov y Alexander Petrov, alias de Anatoli Chepiga y Alexander Mishkin, respectivamente-- son oficiales de los servicios de Inteligencia del país centroasiático.

Tras ello, ambos comparecieron ante los medios en Rusia y alegaron no tener ninguna relación con este incidente y, aunque reconocieron que visitaron Salisbury dos veces a principios de marzo, argumentaron que lo hicieron por turismo.

Reino Unido ha acusado a Rusia de estar detrás del envenenamiento con gas nervioso Novichok de Skripal y su hija el pasado mes de marzo en Salisbury, una localidad inglesa. Moscú ha negado en todo momento su implicación y ha solicitado a Londres cooperar en la investigación.