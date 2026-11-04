Ben Gvir pide a Shin Bet detener a "todos los líderes de partidos árabes" de Israel por supuesta financiación extranjera

Archivo - El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, líder del partido ultraderechista Otzma Yehudit (archivo) - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, ha reclamado este miércoles al jefe del Shin Bet que detenga a "todos los líderes de partidos árabes" para ser interrogados en torno a un supuesto caso de financiación extranjera en las legislativas, después de que el Comité Electoral Central (CEC) haya descartado irregularidades tras concluir su análisis de las demandas sobre el proceso.

El Shin Bet ha comunicado este mismo miércoles al CEC que sus investigaciones apuntan a un posible caso de financiación extranjera e interferencia que implicaría a "miles de personas", si bien ha dicho que necesita continuar las pesquisas, lo que ha llevado a Ben Gvir a reclamar al jefe de los servicios de seguridad interna, David Zini, que "actúe inmediatamente, incluso sin autorización de la Fiscalía General" para "arrestar a todos los líderes de partidos árabes".

"Deben ser interrogados en celdas del Shin Bet hasta que estas sospechas sean totalmente aclaradas", ha dicho el ministro, líder del ultraderechista Otzma Yehudit, quien ha recalcado que "la certificación de los resultados electorales y la formación de un Gobierno deben ser inmediatamente congelados".

Así, Ben Gvir ha insistido en que "las elecciones han sido robadas en Israel". "No debemos permanecer en silencio. No debe quedar nada sin anañizar para descubrir la verdad", ha apostillado el titular de la cartera de Seguridad Nacional en un mensaje publicado a través de redes sociales.

El Shin Bet ha trasladado al CEC que sus investigaciones apuntan por ahora a un envío de dinero desde países extranjeros y actores con "intereses ocultos e incluso hostiles", según ha recogido el diario 'The Times of Israel', si bien fuentes de seguridad citadas por 'Haaretz' aseguran no tener constancia de estas afirmaciones sobre "grandes cantidades" de dinero y "miles de personas" implicadas.

El propio CEC ha recalcado a primera hora del día que no ha hallado nada que apunte a "irregularidades" que puedan poner en duda la integridad de los comicios legislativos celebrados el 27 de octubre, tras lo que el presidium del organismo ha aprobado los resultados, que serán ahora enviados al presidente, Isaac Herzog, para que inicie consultas para determinar a quién entrega el mandato.

El proceso se está acercando así a sus últimas etapas en medio de los esfuerzos del Likud del primer ministro, Benjamin Netanyahu, y sus socios de coalición --entre ellos Otzma Yehudit-- para intentar aplazar la aprobación de los resultados a partir de sus denuncias sobre supuestas irregularidades y fraude en la votación.

Los resultados dieron la victoria al Likud, que se habría hecho con 27 escaños, por los 21 del partido del opositor Gadi Eisenkot, Yashar. Sin embargo, al no contar ninguno de sus bloques con la mayoría --fijada en 61 asientos--, las opciones pasan ahora por un acuerdo con los partidos árabes --que suman 19 representantes-- o por una alianza derechista que excluya a los ultraortodoxos.