Berlín, Londres, París y Roma denuncian el "carácter discriminatorio" de la reforma de la pena de muerte israelí

Archivo - Cárcel militar israelí de Ofer, en Cisjordania (archivo) - Europa Press/Contacto/Jamal Awad - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alemania, Francia, Italia y Reino Unido han expresado este lunes su "profunda preocupación" por el el proyecto de ley sobre la pena de muerte recientemente aprobado por la Comisión de Seguridad de la Knesset, el Parlamento de Israel, que consideran "discriminatorio", y le han pedido que abandonen esta reforma.

Los ministros de Exteriores de los cuatro países han advertido de que el nuevo texto legal "ampliaría significativamente el alcance de la pena de muerte en Israel". "Nos preocupa especialmente el carácter discriminatorio 'de facto' de este proyecto de ley. Su aprobación pondría en riesgo los compromisos de Israel con los principios democráticos", han argumentado.

Consideran que la pena de muerte "es una forma de castigo inhumana y degradante, sin ningún efecto disuasorio" y por ello expresan su oposición a este castigo "en todas partes y bajo cualquier circunstancia". "Rechazar la pena de muerte es un valor fundamental que nos une", han apuntado.

"Instamos a los responsables políticos israelíes, a los miembros de la Knesset y al Gobierno a que abandonen este proyecto", han planteado los cuatro ministros.

El texto aprobado en primera lectura en comisión enmendaría el Código Penal para introducir la pena de muerte por el asesinato de israelíes por motivos ideológicos o de carácter racista, calificando el delito como "acto de terrorismo". De obtener el visto bueno definitivo en la Knesset, la aplicación sería retroactiva a condenados por los ataques del 7 de octubre de 2023.

Además, la propuesta contempla la pena capital por actos de "terrorismo, racismo u hostilidad hacia la población", definidos de forma vaga.