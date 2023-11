Biden afirma ante Xi que la competencia comercial entre EEUU y China no puede convertirse en un conflicto

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado este miércoles ante su homólogo chino, Xi Jinping, desde la ciudad de San Francisco que la competencia comercial entre Washington y Pekín no puede convertirse en un conflicto.

Biden ha subrayado, tras recibir a Xi con un apretón de manos, que no es posible sustituir las discusiones "cara a cara". "Siempre he pensado que nuestras discusiones son directas y francas", ha dicho, agregando que si bien no siempre han estado de acuerdo sus reuniones han sido "sinceras" y "útiles".

"Los desafíos globales críticos que enfrentamos, desde el cambio climático hasta la lucha contra las drogas y la inteligencia artificial, exigen nuestros esfuerzos conjuntos, así que espero con ansias iniciar esta discusión", ha dicho poco antes de la reunión, según ha recogido la Casa Blanca.

Por su parte, Xi también ha dejado claro que una postura de confrontación "tiene consecuencias insoportables para ambas partes" y que "el planeta Tierra es lo suficientemente grande como para que los dos países tengan éxito".

"La relación entre China y Estados Unidos nunca ha sido fácil en los últimos 50 años o más, y siempre enfrenta problemas de un tipo u otro. Sin embargo, ha seguido avanzando en medio de giros y vueltas. Para dos países grandes como China y Estados Unidos, darse la espalda el uno al otro no es una opción", ha subrayado Xi.

En este sentido, ha subrayado que mientras haya respeto mutuo y ambas naciones "coexistan en paz", siempre se encontrará la manera de "superar las diferencias". "Creo firmemente en el futuro prometedor de esta relación bilateral", ha agregado.

La última vez que ambos mandatarios se vieron fue el 14 de noviembre de 2022 en Indonesia en el marco de la cumbre del G20. Las relaciones entre China y Estados Unidos han atravesado altibajos, especialmente después de que Washington denunciase la presencia de un supuesto globo espía chino en su espacio aéreo.