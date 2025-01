Biden aplaude el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden - Leigh Vogel - Pool via CNP / Zuma Press / Contacto

Confirma que habrá estadounidenses entre los liberados

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha aplaudido este miércoles el acuerdo de alto el fuego acordado entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza para la liberación de los rehenes secuestrados por la milicia en el enclave y la excarcelación de presos palestinos.

"Los elementos del acuerdo los expuse en detalle en mayo del año pasado, (un pacto que) fue apoyado por países de todo el mundo y respaldado de forma abrumadora por el Consejo de Seguridad de la ONU", ha señalado en declaraciones a la prensa.

Biden ha detallado que "durante las próximas seis semanas el Gobierno de Israel negociará los arreglos necesarios" para llevar a cabo la segunda fase del acuerdo, que es "el fin permanente de la guerra". Asimismo, ha confirmado que habrá estadounidenses incluidos en la liberación de los rehenes.

"Aquellos que han seguido las negociaciones han comprobado que el camino para llegar a este acuerdo no ha sido fácil. He trabajado en política exterior durante décadas. Esta ha sido una de las negociaciones más duras que he vivido", ha dicho.

Biden ha subrayado además que "no había otra forma de terminar con esta guerra que con un acuerdo de rehenes". "Estoy profundamente satisfecho de que este día haya llegado", ha subrayado, agregando que "el pueblo palestino ha pasado por un infierno".

En este sentido, ha resaltado que "el pueblo de Gaza podrá recuperarse y reconstruirse" gracias a este acuerdo, mientras que supondrá un alivio para las familias que esperan "con agonía" que regresen a casa sus seres queridos.

Por otro lado, ha subrayado que "la red terrorista que alguna vez protegió y sostuvo a Hamás es mucho más débil". "Irán es más débil", ha sentenciado, agregando que tras más de "15 meses de guerra" el líder de Hamás está muerto y la estructura de la milicia ha quedado "destruida".

"También quisiera señalar que este acuerdo ha sido desarrollado y negociado bajo mi administración, pero sus términos serán implementados, en su mayor parte, por la próxima administración", ha aseverado Biden, acompañado de la vicepresidenta Kamala Harris y el secretario de Estado, Antony Blinken.

Antes, Biden había asegurado en un comunicado remitido por la Casa Blanca que el acuerdo permitirá detener los combates en Gaza, aumenta la tan necesaria asistencia humanitaria a los civiles palestinos y reunir a los rehenes con sus familias tras más de 15 meses en cautiverio.

Biden ha resaltado que el acuerdo ha sido alcanzado gracias a varias factores, como el acuerdo de alto el fuego en Líbano, la presión contra Hamás, así como el debilitamiento de Irán en la región, y la diplomacia estadounidense.