Biden asegura que "el terrorismo interno no prevalecerá" en EEUU tras el tiroteo racial de Jacksonville

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha condenado este sábado el tiroteo con connotaciones raciales que tuvo lugar hace una semana en Jacksonville (Florida), calificándolo como un acto de "terrorismo interno" y ha asegurado que este tipo de comportamientos no tienen cabida en el país, ha informado el diario 'The Hill'.

"El terrorismo interno no prevalecerá en Estados Unidos. El silencio es complicidad. No debemos hacerlo. No nos quedaremos en silencio", ha sentenciado Biden durante una intervención en Live Oak, en Florida.

El líder del Ejecutivo estadounidense, que se ha desplazado a Florida para visitar los lugares afectados por las tormentas provocadas por el huracán 'Idalia', ha asegurado que tiene "muchos más que decir" sobre este rema más adelante, recoge el mismo medio.

El pasado sábado, la alcaldesa de la ciudad de Jacksonville, Donna Deegan, confirmó que tres personas habían muerto en un tiroteo en masa con connotaciones raciales, a manos de un individuo que "odiaba a los negros".

Ya etonces, Biden insto a la población estadounidense a negarse "a vivir en un país donde las familias negras que van a la tienda o los estudiantes negros que van a la escuela viven con el miedo de ser asesinados a tiros por el color de su piel".