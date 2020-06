Biden está "convencido" de que Trump sería expulsado de la Casa Blanca si no reconoce su derrota

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El virtual candidato del Partido Demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, ha admitido que se ha planteado la posibilidad de que su rival y actual presidente, Donald Trump, se niegue a reconocer su derrota en las elecciones de noviembre, si bien está "absolutamente convencido" de que sería evacuado por miembros de las Fuerzas Armadas.

Biden ha afirmado que su "mayor preocupación" es que Trump pueda "intentar robar" las elecciones. "Es un tipo que ha dicho que todo el voto por correo es fraudulento", ha dicho el exvicepresidente, en alusión a las críticas del actual mandatario contra un sistema que podría utilizarse para evitar aglomeraciones en los colegios electorales.

En una entrevista en el programa 'The Daily Show with Trevor Noah', quien fuese la mano derecha de Barack Obama durante ocho años ha admitido que se ha planteado la posibilidad de que sea él quien se alce con la victoria en los próximos comicios y Trump no reconozca su derrota, algo sin precedentes en la historia norteamericana.

Sin embargo, y recordando los altos cargos que se han distanciado de Trump durante estos últimos años, entre ellos miembros de la cúpula de Defensa, ha asumido que el presidente tendría que salir por la fuerza. "Estoy absolutamente convencido de que lo sacarían de la Casa Blanca rápidamente", ha declarado.

Las primarias en Georgia ya estuvieron marcadas esta semana por problemas en las máquinas de votación y largas colas, un aspecto este último que preocupa en mitad de una pandemia que tiene precisamente a Estados Unidos como epicentro en estos momentos. El país ha superado ya el umbral de los dos millones de contagiados.