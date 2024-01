Biden lamenta que Hamás siga reteniendo a más de un centenar de rehenes después de 100 días

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha lamentado este domingo que más de un centenar de personas sigan cautivas en la Franja de Gaza después de que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras milicias palestinas los capturasen durante sus ataques contra Israel el pasado 7 de octubre, hace ya 100 días.

"Hoy conmemoramos un hito devastador y trágico: 100 días de cautiverio para más de 100 personas inocentes, entre ellas seis estadounidenses, que siguen secuestradas por Hamás en Gaza. Llevan 100 días temiendo por sus vidas, sin saber qué les deparará el mañana. Durante 100 días, sus familias han vivido en agonía, rezando por el regreso seguro de sus seres queridos", ha asegurado Biden en un comunicado compartido por la Casa Blanca.

"Y durante cada uno de esos 100 días, los rehenes y sus familias han estado en el primer plano de mi mente, mientras mi equipo de seguridad nacional y yo trabajábamos sin descanso para intentar conseguir su libertad", ha añadido el mandatario estadounidense.

Asimismo, ha remarcado las acciones de su Administración desde los "brutales ataques" de la milicia palestina para lograr que todos los rehenes vuelvan a sus casas, y ha recordado a los 105 liberados gracias a su mediación coordinada con Qatar y Egipto, que además dio lugar a una tregua de cuatro días en la que se pudo introducir en el enclave "ayuda humanitaria vital adicional" para la población gazatí.

"Me comprometí a fondo para asegurar, mantener y ampliar ese acuerdo. Lamentablemente, Hamás lo abandonó al cabo de una semana. Pero Estados Unidos y nuestros socios no se han rendido", ha afirmado Biden.

En ese sentido, ha explicado que el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, realizó una gira por Oriente Próximo la semana pasada para buscar un nuevo acuerdo que diera lugar a la liberación del resto de rehenes.

Tanto Biden como Blinken han transmitido su apoyo a las familias de los rehenes y han prometido "no descansar" hasta que los estadounidenses retenidos por Hamás "se reúnan con sus seres queridos".

"El 14 de enero se cumplen 100 días de cautiverio de más de 130 personas, entre ellas seis estadounidenses, (...) es imposible para cualquiera de nosotros comprender lo que han sufrido (...), pero me he reunido con muchas de sus familias y les he transmitido un mensaje claro: Estados Unidos está con vosotros, y no descansaremos hasta que se reúnan con sus seres queridos. Seguimos trabajando sin descanso para conseguir la liberación de todos los rehenes", ha remarcado el secretario de Estado en un comunicado.

El Ejército de Israel desató una ofensiva sobre la Franja de Gaza a raíz de los ataques de Hamás, que dejaron unos 1.200 muertos y 240 rehenes. Por su parte, las autoridades gazatíes han confirmado la muerte de 23.968 palestinos, a los que se suman 339 fallecidos en operaciones de las fuerzas de seguridad israelíes y ataques por parte de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este.