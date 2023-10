Biden reconoce su preocupación por los ataques de "colonos extremistas" a palestinos en Cisjordania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden - Europa Press/Contacto/Chris Kleponis

Asume que hay "inocentes" entre las víctimas de los ataques de Israel, pero desconfía de las cifras de muertos confirmadas por Hamás

Considera que uno de los motivos del ataque de Hamás fue el progreso en la normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudí



MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reconocido este miércoles estar también preocupado por los ataques perpetrados por "colonos extremistas" israelíes contra palestinos en Cisjordania, donde se han confirmado más de un centenar de muertos en el marco de las tensiones entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza.

"Los israelíes y palestinos merecen vivir uno al lado del otro en seguridad, dignidad y paz", ha manifestado el presidente Biden en rueda de prensa desde los jardines de la Casa Blanca con motivo de la visita a Washington del primer ministro de Australia, Anthony Albanese.

Asimismo, el inquilino de la Casa Blanca ha apuntado que Israel tiene la "responsabilidad" de responder a la ofensiva de Hamás, pero siempre teniendo en cuenta la seguridad de la población civil en la Franja de Gaza, según recoge la cadena estadounidense de noticias CNN.

"Israel debería ser increíblemente cuidadosa para asegurarse de centrarse en perseguir a las personas que está propagando esta guerra contra Israel, y va en contra de sus intereses si esto no ocurre", ha añadido Biden, quien en este punto ha cuestionado la cifra de fallecidos confirmada por la Franja de Gaza, controlada por Hamás.

"No tengo noción de si los palestinos están diciendo la verdad sobre cuántas personas han muerto (...) no tengo confianza en las cifras que los palestinos están usando", ha remarcado un Biden que, sin embargo, sí que se ha mostrado convencido de que hay "inocentes" entre las víctimas de los ataques de Israel.

"No hay vuelta atrás al 'status quo' tal como estaba el 6 de octubre", ha reconocido Biden, quien ha incidido en la necesidad de garantizar que Hamás "ya no pueda aterrorizar a Israel y utilizar a civiles palestinos como escudos humanos". "También significa que cuando esta crisis termine, tiene que haber una visión de lo que vendrá después", ha añadido.

Así las cosas, el presidente de Estados Unidos ha reiterado una vez más su posición sobre que la solución al conflicto pasa por la vía de los dos Estados, acompañada de un "esfuerzo colectivo" de israelíes, palestinos y líderes regionales para avanzar en el camino hacia la paz.

Por otro lado, el presidente Biden ha especulado con que uno de los motivos para el ataque sin precedentes de Hamás contra Israel el pasado 7 de octubre fueron precisamente los esfuerzos de Estados Unidos por facilitar la normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudí.

"No tengo pruebas de esto, pero mi instinto me dice que (la ofensiva de Hamás) se debe al progreso que estamos logrando hacia la integración regional de Israel y la integración regional en general, y no podemos dejar ese trabajo atrás", ha aseverado el presidente estadounidense.