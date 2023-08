Bielorrusia convoca al representante polaco en Minsk por las acusaciones de violación del espacio aéreo

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Bielorrusia ha convocado al encargado de negocios polaco en Minsk, Martin Wojciechowski, en protesta por las afirmaciones de Varsovia sobre una presunta violación de su espacio aéreo por parte de dos helicópteros bielorrusos.

De acuerdo con un comunicado de Exteriores, las autoridades bielorrusas han reprochado a Wojciechowski las "declaraciones apresuradas" de Varsovia sobre la violación de su espacio aéreo, un hecho que Minsk no ha podido confirmar a pesar de un "control exhaustivo" del caso.

"Como prueba se demostraron datos de control objetivo de la trayectoria de vuelo de los helicópteros. Hicieron un llamado a la parte polaca para que no intensifique la situación y no la use para militarizar el área fronteriza", ha manifestado la diplomacia bielorrusa.

Así, desde Minsk han aseverado que "la desescalada de la ya difícil situación en las relaciones bilaterales" con Polonia "solo es posible" en el marco de un diálogo "mutuamente respetuoso y constructivo".

El Ministerio de Defensa de Polonia ordenó ampliar la presencia militar en la frontera con Bielorrusia, después de que el martes dos helicópteros de este país supuestamente violaran el espacio aéreo polaco, una situación que Minsk ya negó en aquel momento.

Las autoridades de Varsovia informaron del incidente a la Alianza Atlántica, que sí confirmó el incidente y aseguró que seguiría "haciendo lo necesario para garantizar que todo el territorio de la Alianza permanezca seguro".

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Bielorrusia negó el martes los hechos y calificó las quejas de Polonia no solo de "exageradas", sino también de excusa "para justificar la acumulación de fuerzas" en la frontera.

Desde la llegada del Grupo Wagner a Bielorrusia como parte de un acuerdo con el presidente ruso, Vladimir Putin, para evitar ser juzgados por el intento fallido de rebelión de mediados de junio, Polonia ha estado alertando de los peligros a los que se enfrenta debido a la presencia de miles de mercenarios cerca de su frontera.

Las quejas de Polonia con respecto a la inseguridad en la frontera que comparte con Bielorrusia han sido recurrentes en los últimos años. Varsovia acusa también a Minsk de utilizar a miles de migrantes para tensionar la zona en represalia a las sanciones de la UE por la violencia política desatada tras las elecciones de 2020, en las que el presidente, Alexander Lukashenko, revalidó mandato por sexta vez.