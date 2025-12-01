Bielorrusia protesta ante Lituania por la presencia de un dron en su espacio aéreo que iba a cruzar a Polonia

Archivo - Bandera de Bielorrusia - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Bielorrusia ha convocado este lunes al encargado de negocios interino de Lituania, Erikas Vilkanetsas, para protestar por la violación de su espacio aéreo con un vehículo aéreo no tripulado, que se estrelló en una localidad ubicada cerca de la frontera común, pero que supuestamente tenía el objetivo de cruzar a Polonia en una "provocación deliberada".

El portavoz del Ministerio de Exteriores bielorruso, Ruslan Varankou, ha explicado que el incidente tuvo lugar en la víspera, cuando un dron "entró ilegalmente al espacio aéreo de Bielorrusia desde el distrito lituano de Lazdijai, y se estrelló en los límites de la ciudad de Grodno".

Según un análisis de los restos, incluidos datos de navegación, la ruta del dron "incluía sobrevolar el territorio de Bielorrusia, cruzar a Polonia y regresar por la misma ruta hasta el punto de partida de Lituania. "Consideramos esas acciones una provocación deliberada, no solo contra Bielorrusia, sino también contra Polonia", reza un comunicado de la cartera diplomática.

Para Minsk, "estas acciones representan una amenaza para la seguridad" de su país y "constituyen una violación directa del Derecho Internacional, incluido el Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional".

Por ello, ha exigido a Vilna que "proporcione de inmediato información detallada y completa sobre las circunstancias de este incidente, incluyendo el propósito del lanzamiento y el operador de la aeronave", que "realice una investigación exhaustiva y exija responsabilidades a los responsables de organizar este acto provocador", y que "tome rápidas y exhaustivas medidas para prevenir incidentes similares en el futuro".

Por último, las autoridades bielorrusas han defendido que "se reservan el derecho a tomar todas las medidas necesarias para proteger su soberanía y seguridad, en función de la evolución de la situación".