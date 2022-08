Blinken critica a Rusia por participar en un "ruido de sables nucleares imprudente y peligroso"

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha criticado a Rusia durante la décima Conferencia de Revisión del Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares, que ha dado comienzo este lunes, por participar en un "ruido de sables nucleares imprudente y peligroso".

Así, ha agregado que "no hay lugar en nuestro mundo para la disuasión nuclear basada en la fuerza, la intimidación o el chantaje". "Tenemos que unirnos para rechazar esto", ha dicho, enfatizando que Washington solo consideraría el uso de las armas nucleares en circunstancias extremas, tal y como ha recogido DPA.

Blinken también ha criticado a Rusia por usar la planta nuclear de Zaporiyia como escenario para ataques contra las fuerzas ucranianas y ha subrayado que desde Kiev no pudieron responder por temor a que pudieran atacar un reactor nuclear o almacenar desechos radiactivos.

El secretario de Estado estadounidense también ha puesto el foco en Corea del Norte porque, según él, se prepara para realizar su séptima ronda de pruebas nucleares, mientras que ha señalado que Irán "permanece en el camino de la escalada nuclear" al no aceptar volver a sus compromisos, según ha informado 'The New York Times'.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha señalado que "no puede haber ganadores en una guerra nuclear" que "nunca debería desencadenarse. "Defendemos la seguridad igual e indivisible para todos los miembros de la comunidad mundial", ha subrayado.

El mandatario ruso ha precisado así que hay que "hacer una contribución significativa para fortalecer el régimen de no proliferación nuclear, para garantizar la paz, la seguridad y la estabilidad", según ha recogido la agencia de noticias TASS.

Por su parte, el primer ministro japonés, Fumio Kishida, ha señalado que Japón está decidido a defender el tratado junto con todas las partes involucradas, por lo que ha planteado cinco puntos para "unir fuerzas" y "lograr un resultado significativo", según ha recogido la cadena NHK.

En concreto, ha indicado que es necesario extender el período del tratado, así como incidir en la transparencia sobre las armas o reducir las reservas nucleares mundiales. También ha planteado una iniciativa -- de 10 millones de dólares para la ONU-- con el objetivo de que los jóvenes aprendan sobre las bombas atómicas.

"Nunca debemos tolerar la amenaza del uso de armas nucleares, como la que hizo recientemente Rusia", ha señalado Kishida ante la alarma que han provocado las acciones de Moscú en Ucrania, agregando que "los recientes ataques a instalaciones nucleares por parte de Rusia no deben tolerarse", según ha recogido la agencia de noticias Kyodo.