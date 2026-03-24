El bloque de izquierdas de la primera ministra danesa gana las elecciones, según sondeos

Archivo - La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen - Europa Press/Contacto/Matthieu Mirville - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El bloque "rojo" liderado por la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha ganado este martes las elecciones legislativas, al hacerse con poco más del 47% de los votos, frente al 42,2% cosechado por el conjunto de partidos de derecha, de acuerdo a una encuesta a pie de urna difundida por la cadena estatal DR.

De acuerdo a este sondeo, el bloque formado por los socialdemócratas, el Partido Social Liberal (Radikale Venstre), el socialdemócrata-verde Izquierda Verde, los ecosocialistas de la Alianza Roja-Verde y el europeísta Alternativa obtendrían un total de 83 escaños en el Parlamento.

El bloque "azul", por su parte, con Venstre, la Alianza Liberal, los Conservadores, y otras tres formaciones estarían representados por 78 diputados en la cámara baja danesa, mientras Los Moderados --centrista-- jugarían un papel clave con sus 14 escaños tras obtener el apoyo del 8,2% de los votantes.

Dinamarca ha celebrado este martes elecciones generales adelantadas por la crisis en Groenlandia tras las reclamaciones soberanistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un episodio que ha reforzado a los socialdemócratas de la primera ministra Frederiksen, si bien hasta el momento registraría una caída de más del 8% respecto a las anteriores comicios, de acuerdo al sondeo de DR.