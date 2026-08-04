Bolivia despliega 200 policías en su frontera con Brasil tras nueve muertes atribuidos a bandas brasileñas

Archivo - Efectivos de la Policía militar de Bolivia - Abad Miranda/Jna Press / Zuma Press / Europa Press

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Bolivia han desplegado más de 200 agentes policiales en el municipio de San Matías y sus inmediaciones, que hace frontera con Brasil, en respuesta a una ola de violencia que ha dejado nueve personas muertas en menos de una semana, incluido un teniente de Policía, en solo una semana.

El subcomandante de la Policía en Santa Cruz, Juan Carlos Rebollo, ha confirmado este martes en declaraciones recogidas por la cadena Unitel que un contingente de más de 200 efectivos llegó a la citada localidad en la noche del lunes y que ya han comenzado a operar, lo que incluye labores de rastreo, registros y controles preventivos.

La medida llega después de que nueve personas hayan muerto en menos de una semana en el departamento de Santa Cruz o, en medio de una ola de violencia que las autoridades bolivianas han atribuido a una pugna de poder entre dos grupos criminales de Brasil: Comando Vermelho y Primer Comando de la Capital (PCC).