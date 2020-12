Bolsonaro felicita a Biden con el "deseo" de que EEUU siga siendo "el hogar de los valientes"

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha feliicitado este martes vía Twitter a su homólogo electo de Estados Unidos, Joe Biden, con el "deseo", ha dicho, de que el país "continúe siendo la tierra de los libres y el hogar de los valientes", en referencia al himno estadounidense.

Bolsonaro, reconocido simpatizantes del todavía presidente, Donald Trump, ha sido uno de los últimos líderes mundiales en felicitar y reconocer la victoria de Biden en las presidenciales del pasado 3 de noviembre.

La felicitación se produce un día después de que el Colegio Electoral estadounidense confirmara el triunfo de Biden por 306 votos electorales frente a los 232 que obtuvo Trump.

"Estaré listo para trabajar con el nuevo Gobierno y dar continuidad a la construcción de una alianza entre Brasil y Estados Unidos, en la defensa de la soberanía, la democracia y la libertad en todo el mundo, así como en la integración económica y comercial en beneficio de nuestros pueblos", ha escrito en otro mensaje el presidente Bolsonaro.

Poco antes de los "buenos deseos" de Bolsonaro para Biden, los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de México, Andrés López Obrador, quienes habían mantenido una postura similar al líder brasileño esperando la confirmación de las autoridades electorales de Estados Unidos, felicitaron al nuevo jefe de la Casa Blanca. Así, ya sólo queda el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, por felicitar al demócrata.

Bolsonaro ha sido uno de los pocos dirigentes internacionales que ha mostrado públicamente sus preferencias por uno de los candidatos presidenciales de Estados Unidos, siendo Trump el elegido, que ha encontrado en el presidente brasileño uno de sus mejores socios en una región que en la última década ha mostrado un distanciamiento con respecto a las directrices de Washington.

Poco después de las elecciones presidenciales, y con un Donald Trump esparciendo acusaciones de un supuesto fraude electoral que todavía no ha logrado demostrar, Bolsonaro, sin mencionar a Biden directamente, le señaló que "la diplomacia no es suficiente", después de que el líder estadounidense amenazara al Gobierno de Brasil con sanciones comerciales y económicas si no acababa con los incendios del Amazonas.

"Hemos visto hace poco decir a un gran candidato a jefe de Estado que si no apagaba los incendios del Amazonas levantaría barreras comerciales contra Brasil. ¿Cómo podemos hacer frente a eso? Sólo con la diplomacia no es suficiente porque cuando se acaba la saliva hay que tener pólvora, si no, no funciona. Incluso si no la utilizas, tienen que saber que la tienes", fanfarroneó Bolsonaro.

"Todo el mundo que tiene riqueza no puede decir que es feliz, pues tiene que tener cuidado con ella. Hay muchos delincuentes vigilándola. Brasil es un país riquísimo", añadió.

Durante el primer debate electoral entre Joe Biden y Donald Trump, el que será nuevo presidente de Estados Unidos insistió en uno de los bloques relacionados con el cambio climático en que Brasil debía asumir su responsabilidad en relación a los incendios que están devastando la selva amazónica y advirtió de que en caso contrario, se encargaría de que el país sudamericano se enfrentara a "consecuencias económicas".

Una idea que no es nueva para Biden, pues a principios de marzo, en una entrevista para la revista 'Americas Quarterly', ya defendió que "el presidente Bolsonaro" debía ser consciente de que "si Brasil no es un guardián responsable de la selva amazónica", sería su Gobierno en la Casa Blanca quien se encargaría de lograr "apoyo en todo el mundo para garantizar la protección del medio ambiente".