Los bomberos controlan ya unos 60 incendios en Turquía mientras el Gobierno pide no especular sobre motivos terroristas

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de Turquía tienen ya bajo control unos 60 focos de incendio que durante esta semana han asolado todo el país, con un saldo provisional de tres fallecidos y más de 180 heridos, mientras que las autoridades han pedido a la población que se abstenga de especular sobre los posibles motivos de las llamas, que mucha gente ha achacado a un hipotético ataque terrorista.

El ministro de Agricultura y Bosques, Bekir Pakdemirli, ha explicado este viernes que los esfuerzos para sofocar los, aproximadamente, 67 incendios declarados en el país comprenden ya a 4.000 bomberos, tres aviones, una decena de aviones y helicópteros no trupulados y un tanque de agua.

Todos estos recursos están destinados a contener los incendios que han consumido principalmente en provincias del sur del país como Mersin, Osmaniye, Adana, Antalia y Kahramanmaras, así como en la provincia suroccidental de Mugla y las céntricas provincias de Kirikkale y Hayseri.

Pakdemirli ha confirmado que las llamas han provocado "daños menores" en el municipio de Marmaris, hogar de históricos asentemamientos del siglo VI a.C. que no han resultado afectados.

En lo que a las causas de las llamas se refiere, el ministro ha asegurado que hay una investigación en curso y "habrá una declaración cuando descubramos daños importantes", pero ha pedido a la población que no extienda información "sin corroborar" en las redes sociales, sobre todo después de una ola de comentarios que responsabilizaban de los incendios a integrantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), en guerra con Turquía.

En particular, acusan a un grupo conocido como "Los hijos de la iniciativa del fuego", que todavía no ha asumido la responsabilidad de los incendios. No obstante, altos responsables del PKK como su cofundador Murat Karayilan han aplaudido este "método de combate".

"Dos o tres chavales podrían reunirse y hacer algo al respecto. Pueden que digan de nosotros que 'no tenemos armas' pero las suyas son mecheros y cerillas", ha indicado en comentarios recogidos por el 'Daily Sabah'.

Para aplacar a la gente, el ministro de Exteriores, Mevlut Cavusoglu, ha anunciado también este viernes el arresto de tres personas, según declaraciones recogidas por el diario 'Hurriyet'.