Boris Johnson afirma que Reino Unido volvería a votar por el Brexit

Archivo - El ex primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, llega al número 10 de Downing Street, en Londres. - Thomas Krych / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exprimer ministro británico Boris Johnson ha asegurado que Reino Unido volvería a votar a favor del Brexit si el actual jefe de Gobierno, el laborista Andy Burnham, forzara una nueva consulta sobre la relación con la Unión Europea, advirtiéndole de que perjudicará a su propio partido si insiste en intentar reincorporar al país al bloque comunitario.

En una entrevista publicada por el diario británico 'The Telegraph', el exmandatario conservador --artífice de la salida británica de la UE en 2020-- ha afirmado que teme que Burnham de esté preparando el terreno para convocar elecciones anticipadas la próxima primavera centradas en el regreso a Bruselas, una posibilidad que en el número 10 de Downing Street han descartado reiteradamente.

"Es una locura convertir el tema del Brexit en una prioridad política. Se perjudicará a sí mismo y necesita dejar de lado esa postura porque no ganará, porque la realidad es que la gente no es tonta", ha afirmado Johnson, quien se ha mostrado "absolutamente" convencido de que los británicos volverían a respaldar la salida en las urnas e incluso ha deslizado que podría regresar a la primera línea política si se convoca un segundo referéndum o unos comicios sobre esta cuestión.

Johnson, que ha elogiado el "sentido común" de su predecesor David Cameron por aconsejar recientemente a Burnham que no reabra las heridas políticas del divorcio europeo, ha sostenido que volver a la UE no resolvería los problemas de Reino Unido y obligaría al país a asumir la libre circulación de millones de inmigrantes llegados al continente desde 2016. "Los británicos no votarán por ceder el control de sus fronteras, su dinero o sus leyes", ha sentenciado.

Las declaraciones de Johnson coinciden con los preparativos de la cumbre entre Reino Unido y la Unión Europea que Burnham celebrará este viernes en Bruselas para sellar un "reinicio" de las relaciones bilaterales, con acuerdos previstos en materia de estándares agroalimentarios y un programa de movilidad juvenil para menores de 30 años.

Por su parte, fuentes de Downing Street consultadas por 'The Telegraph' han respondido a las críticas de Johnson remitiéndose a una carta enviada el mes pasado por el primer ministro a su gabinete, en la que Burnham argumentaba que el pacto heredado de los 'tories' ha provocado "una década de bajo crecimiento, ha dañado la economía, ha cargado a las empresas con más burocracia y ha debilitado el control sobre la inmigración", defendiendo la cumbre del 20 de noviembre como una oportunidad para mejorar el acuerdo actual en defensa del interés nacional británico.