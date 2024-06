Borrell confía en superar el bloqueo de Hungría a la ayuda militar a Ucrania procedente de bienes rusos congelados

BRUSELAS, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha señalado este lunes su confianza en que el bloque pueda avanzar en la decisión de mandar ayuda militar a Ucrania procedente de los ingresos generados por los bienes rusos congelados, pese al rechazo de Hungría, de tal forma que la mayor parte de los primeros 1.500 millones de euros prometidos para el mes de julio se integren al Mecanismo Europeo para la Paz y se dedique a comprar munición y defensas antiaéreas para Kiev.

Los ministros de Exteriores de los 27 se reúnen este lunes en Luxemburgo con el objetivo de dar luz verde a la transferencia de fondos procedentes de los bienes rusos inmovilizados en Europa, decisión ya tomada pero cuya aplicación amenaza con bloquear Budapest, que está en contra de participar en iniciativas de apoyo militar a Kiev.

"Los tratados permiten formas legales de avanzar incluso si algún Estado miembro no quiere participar y consideramos que Hungría no quiere participar en la decisión y no es necesario que participe en la aplicación de la decisión", ha afirmado el jefe de la diplomacia europea en declaraciones a su llegada a la cita.

En Luxemburgo los socios comunitarios esperan un anuncio positivo sobre destinar gran parte de esos fondos, en torno al 90 por ciento, al instrumento con el que la UE ha enviado material bélico a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en 2022.

Borrell ha subrayado que la decisión de usar los fondos provenientes de los bienes congelados para ayudar a Ucrania militarmente ya está adoptada a nivel de los Estados miembros, por lo que se trata de poner en práctica un acuerdo ya hecho. "Tenemos procedimientos legales para avanzar evitando cualquier bloqueo de un Estado miembro que no sea parte de la decisión", ha dicho.

El Alto Representante ha insistido en que el bloque tiene que avanzar en la aplicación de la medida, puesto que ya cuenta con 2.500 millones procedentes de los ingresos generados por los bienes rusos y ahora se trata de dar luz verde técnicamente a que los primeros 1.400 millones se canalicen a Ucrania a través del Mecanismo Europeo para la Paz.

"Los fondos se mandarán la semana que viene, no puedo tener ese dinero en mi bolsillo, es para apoyo militar a Ucrania, la decisión se tiene que tomar inmediatamente y evitando cualquier bloqueo", ha señalado.