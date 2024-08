Borrell critica falta de voluntad de la UE y EEUU para pararle los pies a Israel en Gaza

BRUSELAS, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha criticado este viernes la falta de voluntad política de la Unión Europea y de Estados Unidos para influir en Israel para que cese la ofensiva en Gaza, que deja 40.265 muertos en la Franja en diez meses.

"No es que no tengamos capacidad de influir sobre Israel. Claro que la tenemos", ha asegurado el jefe de la diplomacia europea en el marco del curso que dirige en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.

"Capacidad de influir la tenemos, lo que nos falta es la voluntad de influir", ha resumido, apuntando que en el pasado Washington sí ha actuado para frenar la ayuda militar y el apoyo financiero a Israel, poniendo como ejemplo la guerra en Líbano en 1982 o las presiones para que las autoridades israelíes acudieran a la conferencia de paz de Madrid de 1991.

En este sentido, ha recordado que muchas de las exportaciones comerciales de Israel van a la UE, así como que el bloque tiene una política de liberación de visados con los ciudadanos israelíes y suministra armas a Israel, al igual que Estados Unidos.

Según Borrell, "todo el mundo reacciona ante las presiones efectivas que recibe", y, en esta línea ha lamentado la tibieza de Estados Unidos y de la Unión Europea que hasta ahora solo han denunciado que "hay demasiados muertos". "Dentro de unos meses habrá unos cuantos más demasiados muertos", ha aseverado.

"¿Quieren usar la capacidad de influencia o no? Parece más bien parece que no. Llega un momento en el que la presión diplomática no es suficiente y el discurso de que hay demasiados muertos se convierte en una frase que alivia tu conciencia pero no cambia nada", ha apuntado.

Igualmente, el Alto Representante se ha mostrado algo escéptico con la marcha de las negociaciones para un alto el fuego. "Cada día que pasa sin un alto el fuego hay más demasiados muertos", ha apuntado.

Estas declaraciones llegan después de que Borrell haya confirmado que pondrá sobre la mesa de los Estados miembros la opción de aprobar sanciones contra miembros del Gobierno de Israel por su apoyo a los ataques de colonos radicales contra civiles palestinos en Cisjordania, tras el último atentado en la localidad de Jit que dejó un muerto.

Las sanciones se discutirán en la reunión informal de ministros de Exteriores del bloque de la semana que viene en Bruselas, con la vista puesta en el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, y el titular de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir que han protagonizado choques con la diplomacia comunitaria tras las denuncias europeas de "incendiarias" declaraciones contra la población palestina.