Borrell viaja a Ankara para hablar con autoridades turcas sobre refugiados sirios y la "escalada" en Idlib

BRUSELAS, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alto representante para la Política Exterior y la Seguridad Común de la Unión Europea, Josep Borrell, y el comisario europeo de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic, viajan este martes a Ankara para mantener reuniones con las autoridades turcas y abordar, entre otras cuestiones, la situación en la región de Idlib, en el noroeste de Siria, según ha informado el Servicio de Acción Exterior de la UE, en un comunicado.

Durante el viaje, que se prolongará hasta el miércoles, Borrell y Lenarcic mantendrán reuniones con altos cargos turcos para hablar sobre la "actual escalada en la provincia de Idlib" y "las consecuencias humanitarias para la población civil sobre el terreno, así como la situación de los refugiados sirios en Turquía".

"En su visita a Ankara, se reunirán con interlocutores de alto nivel turcos. Esta visita llega antes de la reunión informal de ministros de Exteriores de la Unión Europea y del Consejo de Asuntos Exteriores extraordinario que presidirá Borrell en Zagreb el 5 y el 6 de marzo", ha indicado el servicio diplomático comunitario.

Lenarcic continuará su viaje en Turquía visitando las instalaciones que acogen refugiados en Gaziantep, en el sureste del país.

