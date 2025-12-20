Brasil confía en que la firma del pacto entre Mercosur y la UE sea pronto

El vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil, Geraldo Alckmin. - Europa Press/Contacto/Leco Viana, Leco Viana

MADRID 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil, Geraldo Alckmin, ha sostenido este viernes que espera que se alcance rápido un pacto para firmar el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea que finalmente ha sido aplazado.

"El acuerdo Mercosur-Unión Europea es importante para el Mercosur y para el mundo, para el avance del multilateralismo. Esperamos que se firme lo antes posible", ha sostenido Alckmin en declaraciones recogidas por Agencia Brasil.

La Comisión Europea ha comunicado este jueves que aplazará la firma del acuerdo a enero ante las presiones de Francia e Italia que veían prematuro que se hiciera este sábado, tal y como estaba previsto en los márgenes de una cumbre en Foz de Iguazú.

Alckmin se ha mostrado optimista ante la posibilidad de que pronto el acuerdo pueda ser una realidad, a pesar de las reticencias de varios socios europeos. Igualmente, ha asegurado que Brasil mantiene negociaciones con otros países como India y México para ampliar sus alianzas comerciales.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han manifestado su convencimento de que el acuerdo con Mercosur tendrá los apoyos suficientes en el seno de los 27 para ser firmado finalmente "dentro de tres semanas", a pesar del "ligero" retraso.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, fue quien este jueves avisó de que veía prematuro firmar el pacto, pero estaba dispuesta a hacerlo más adelante, cuando se respondiera a las reclamaciones de los agricultores, lo que ha decantado la balanza y frustrado la firma del sábado.