Bruselas da 'luz verde' a las ayudas estatales para la construcción de la primera central nuclear de Polonia

BRUSELAS 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha dado 'luz verde' este martes a las ayudas estatales para la construcción de la primera central nuclear de Polonia, ubicada en la costa del mar Báltico, y que tiene como objetivo "descarbonizar la producción eléctrica".

La central nuclear de Lubiatowo-Kopalino, en la provincia de Pomerania, tendrá una capacidad de generación eléctrica de hasta 3.750 megavatios y entrará en funcionamiento previsiblemente en la segunda mitad de la década de 2030.

En diciembre de 2024, la Comisión abrió una investigación formal sobre el paquete de 60.000 millones de esloti propuesto por el Estado polaco para apoyar a la empresa estatal Central Nuclear Polaca (PEJ) en la construcción de la central ante las posibles distorsiones que pudieran ocasionar en el mercado de la electricidad.

"Polonia planea otorgar apoyo directo a los precios mediante un contrato bidireccional por diferencia que proporcionará ingresos estables a la central nuclear durante 40 años. En virtud de este contrato, el Estado polaco pagará a PEJ si los precios de mercado caen por debajo de un precio de ejercicio, que se determinará según una metodología clara revisada por la Comisión", reza un comunicado.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha celebrado en un mensaje publicado en redes sociales el visto bueno de la Comisión Europea. "Miles de millones en ayudas públicas para la construcción de la primera central nuclear de Polonia", ha argüido.

El ex primer ministro polaco Mateusz Morawiecki firmó con la Administración de Joe Biden un acuerdo para que la empresa estadounidense Westinghouse participara en la construcción, una iniciativa que surgió motivada por la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania.