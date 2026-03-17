Bruselas desembolsa 189 millones a Moldavia tras culminar 24 reformas para su adhesión a la UE

La comisaria de Ampliación, Marta Kos, en una rueda de prensa desde Bruselas. - FREDERIC GARRIDO-RAMIREZ

BRUSELAS 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha anunciado este martes el desembolso de 189 millones euros a Moldavia tras la finalización "con éxito" de 24 reformas de cara a las negociaciones para su adhesión a la Unión Europea, en un gesto en respuesta a "los importantes avances" realizados por Chisinau para su inclusión en el club comunitario.

Del total de los fondos, que provendrán del Mecanismo de Reforma y Crecimiento de la UE para Moldavia, 173 millones se transferirán directamente al presupuesto estatal, mientras que los otros 16 millones se destinarán a apoyar proyectos en Moldavia a través de la Plataforma de Inversión de Vecindad.

"Moldavia ha vuelto a cumplir con sus compromisos con la UE. Las reformas aplicadas aportan beneficios reales, desde menos burocracia hasta mejores servicios en línea y un entorno más limpio. Cuando nuestros socios cumplen, la UE también debe hacerlo", ha indicado en declaraciones remitidas en un comunicado la comisaria de Ampliación, Marta Kos.

Según el Ejecutivo comunitario, este desembolso se produce tras la evaluación positiva de la Comisión sobre los 24 hitos completados por Moldavia, entre las que destacan reformas a la reducción de la carga administrativa para las empresas, el refuerzo de la ciberseguridad y la respuesta ante emergencias.

También hay reformar para el avance en la digitalización de los servicios públicos, la mejora de la transparencia presupuestaria, así como el fortalecimiento de los sistemas antifraude, de recuperación de activos y judicial. También se han puesto en marcha los mercados nacionales de electricidad y de equilibrio, y se ha impulsado la adopción de energías renovables.

Actualmente la UE mantiene actualmente conversaciones de adhesión con Serbia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Albania y Montenegro, siendo estos dos últimos los que están más avanzados en las negociaciones con Bruselas. También hay negociaciones para la adhesión a la Unión con Ucrania, Moldavia, Georgia y Turquía, si bien el diálogo con el país gobernado por Recep Tayyip Erdogan está congelado.