Bruselas mantiene sobre la mesa activar un mecanismo europeo para frenar las sanciones de EEUU al TPI en la UE

Archivo - Banderas de la UE frente al edificio Europa, sede del Consejo Europeo y del Consejo de la UE - CONSEJO EUROPEO - Archivo

BRUSELAS 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha asegurado este lunes que el Estatuto de Bloqueo de la Unión Europea, el mecanismo que sirve para neutralizar los efectos de sanciones de terceros países en suelo europeo, sigue "sobre la mesa" como opción para proteger a altos cargos del Tribunal Penal Internacional (TPI) frente a las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Así lo ha señalado la portavoz comunitaria de Servicios Financieros, Siobhan McGarry, durante una rueda de prensa en Bruselas, al ser preguntada por la posibilidad de recurrir a este instrumento después de que los líderes de la UE pidieran a la Comisión durante el Consejo Europeo del pasado jueves y viernes que adoptara "todas las iniciativas pertinentes" para proteger al tribunal y a las empresas europeas que le prestan servicios frente al impacto de las sanciones estadounidenses.

"Sigue sobre la mesa", ha desvelado McGarry sobre la posibilidad de activar el Estatuto de Bloqueo, aunque sin confirmar si el Ejecutivo comunitario va a recurrir finalmente a este mecanismo, cuya utilización han reclamado varios Estados miembro, entre ellos España, Bélgica, Francia y Países Bajos, para evitar que las restricciones impuestas por la Administración de Donald Trump comprometan el funcionamiento del tribunal.

"Obviamente queremos hacer lo que esté en nuestra mano para proteger el trabajo del tribunal y, por el momento, estamos en contacto con varios de los Estados parte de la corte para ver qué medidas prácticas podemos poner en marcha en caso de que las sanciones sigan adelante", ha explicado la portavoz.

Eso sí, McGarry ha aclarado que por el momento no hay una fecha prevista para la posible activación de este mecanismo y que la Comisión tampoco ha tomado una decisión definitiva sobre su utilización, aunque ha insistido en que sigue estudiando medidas para garantizar que el tribunal pueda continuar desempeñando sus funciones.

"No tenemos una fecha ni un momento definitivo para la activación, ni prejuzgamos si lo activaremos", ha precisado, expresando su confianza en que se pueda alcanzar "un desenlace más óptimo" que permita al TPI continuar con su "labor vital" sin necesidad de recurrir a nuevas medidas.

LÍDERES PIDIERON PROTEGER AL TPI

La posibilidad de recurrir al Estatuto de Bloqueo ha cobrado fuerza después de que los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete reafirmaran el pasado viernes, durante el Consejo Europeo celebrado en Bruselas, su disposición a adoptar "todas las medidas necesarias" para garantizar la independencia y el funcionamiento del TPI frente a las sanciones estadounidenses.

"El Consejo Europeo reafirma la disposición de la UE a adoptar todas las medidas necesarias. Asimismo, solicita a la Comisión Europea que emprenda todas las iniciativas pertinentes que contribuyan a proteger al tribunal y a mitigar el impacto de las sanciones", recoge las conclusiones de la cumbre acordadas por los Veintisiete.

No obstante, los líderes europeos también apostaron por agotar la vía diplomática, después de que la Administración de Donald Trump decidiera aplazar seis meses la entrada en vigor de las nuevas sanciones y se mostrara dispuesta a abordar sus preocupaciones con los Estados parte del Estatuto de Roma, tratado fundacional del TPI.

A juicio de los Veintisiete, este aplazamiento abre "un espacio para la diplomacia" con el objetivo de lograr que Washington retire las medidas anunciadas y evitar nuevas restricciones que puedan socavar la "independencia e integridad" del tribunal.